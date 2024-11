Congo-Brazzaville: Département du Pool - 10 000 ex-miliciens à réinsérer

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans son message sur l'état de la Nation, a encouragé l'initiative prise par le Conseil d'administration du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) de participer à la réinsertion de 20 000 jeunes dans le département du Pool, dont 10 000 ex-miliciens et 10 000 jeunes riverains, porteurs de projets crédibles et éligibles. Le but étant de stimuler leur adhésion à l'essor des micros et petites entreprises.

Le chef de l'Etat, devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, a rappelé qu'il a instruit le gouvernement à prendre les dispositions adéquates pour rendre plus opérationnel et performant le Figa, conformément à sa mission initiale. « Les ressources mises à la disposition du Figa devraient permettre une implication plus accrue des jeunes dans l'entrepreneuriat.

De ce fait, en vue de leur impulsion dans l'entrepreneuriat, 7 097 jeunes ont été formés à l'élaboration des plans d'affaires et d'appui à la formalisation et 2 973 projets ont bénéficié de la garantie du Figa au 30 octobre 2024 », a rappelé le président de la République.