Congo-Brazzaville: Emploi des jeunes - Des initiatives tous azimuts menées par le gouvernement

Des formations aux métiers porteurs au recrutement dans la fonction publique, en passant par l'octroi des subventions aux jeunes entrepreneurs, l'exécutif veut s'attaquer au chômage des jeunes. Depuis le début de l'année, ce sont plus de cinquante mille jeunes qui ont été accompagnés à travers le programme pro-jeune du gouvernement.

La création d'emplois « durables » reste un défi pour le gouvernement congolais, qui doit favoriser l'éclosion des entreprises, créer des conditions propices à la croissance de l'emploi dans des secteurs à haute productivité et opérer une transformation des emplois informels. C'est l'un des points culminants évoqués par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le 28 novembre, dans son discours sur l'état de la nation, couplé à la célébration du 66e anniversaire de la Journée de la République.

Dans un contexte social de plus en plus difficile, le président congolais a voulu rassurer sur l'engagement de l'État visant à satisfaire aux besoins et aux préoccupations de la jeunesse. Le programme d'investissement public et prioritaire du gouvernement, mis en place pour accélérer l'exécution du Plan national de développement (PND) 2022 - 2026, a permis à ce jour l'insertion professionnelle des milliers de jeunes à travers le pays.

« En réponse à cette grande interrogation (de l'emploi des jeunes), le gouvernement a adopté le "Document d'actions prioritaires" qui, en lien avec l'année de la jeunesse, contribue à la mise en oeuvre accélérée du PND 2022-2026 », a signifié Denis Sassou N'Guesso.

Il a encouragé l'initiative du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement(Figa) destinée à insérer 20 000 jeunes dans le Pool, dont 10 000 ex-combattants. D'autres jeunes du département vont être accompagnés dans la réalisation des micros et petites entreprises. Depuis le début de l'année, le Figa a déjà formé 7097 jeunes à l'élaboration des plans d'affaires et formalisé 2 973 projets d'entreprise. Avec l'augmentation de son capital à 30 milliards F CFA, l'entité étatique peut étendre ses interventions en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes.

Les mêmes attentes sont exprimées vis-à-vis des services publics de l'emploi, à savoir l'Agence congolaise pour l'emploi et le Fonds national d'appui à l'emploi et l'apprentissage (Fonea). Ce dernier multiplie des initiatives visant à renforcer les capacités des jeunes par l'acquisition de connaissances et de compétences en adéquation aux exigences du marché de l'emploi.

En 2024, près de 700 jeunes ont été formés dans les filières de la maçonnerie, de la plomberie, du bois et de la restauration à Enyellé, Bétou, Dongou et Impfondo, dans le département de la Likouala. Le Fonea a aussi transformé la vie des centaines de jeunes désoeuvrés à Owando (Cuvette), à Pointe-Noire, ainsi que dans la Sangha, le Kouilou, la Lékoumou et les Plateaux...

Le président Denis Sassou N'Guesso a enfin salué les réformes relatives au report de l'âge d'admission à la retraite pour les travailleurs, y compris le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui va passer de 50 400 à 70 400 F CFA. « Cet effort remarquable se poursuit avec le recrutement de 10 000 nouveaux agents civils de l'Etat, au titre de la campagne de recrutement 2024. Dans ce même élan, le processus de digitalisation de la fonction publique en cours connaîtra son apogée avec la mise en oeuvre, courant 2025, de la gestion automatique de la carrière des agents civils de l'Etat », a-t- il assuré.