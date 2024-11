Congo-Brazzaville: Désenclavement - De nombreux travaux attendus sur les axes routiers

Les travaux de bitumage de la route Ouesso-Pokola, avec le pont sur la rivière Sangha, devraient s'accélérer vers le corridor 13. Le bitumage de ce tronçon long de 47 km figure parmi la dizaine de travaux de désenclavement que le gouvernement compte réaliser d'ici à 2025.

Les chantiers sur la route Ouesso-Pokola et la construction du pont d'une portée de 616 mètres sur la rivière Sangha ont démarré depuis mai 2023. Financé à hauteur de 99,7 milliards F CFA par la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), l'ouvrage vise à améliorer la mobilité et les échanges de biens et de personnes sur le territoire national. Il va surtout soulager les habitants du département voisin de la Likouala qui restent confrontés aux problèmes de mobilité.

La réalisation des travaux d'aménagement et de bitumage est primordiale, selon le président Denis Sassou N'Guesso, qui a fait le point, le 28 novembre, dans son message sur l'état de la nation, couplé à la célébration du 66e anniversaire de la Journée de la République. Cet axe routier rejoint le projet intégrateur du corridor Ouesso-Bangui-N'Djamena, dont l'ambition majeure est de redonner au Congo sa vocation de pays de transit. Exécutés par la société chinoise CRBC pour une durée normalement de trois ans, les chantiers prévoient également la construction de trois ponts majeurs dotés d'une structure mixte constituée des poutres métalliques surmontées d'une dalle de hourdis en béton armé.

Signalons que le projet du corridor 13 bénéficie d'un mode de financement assez singulier avec deux principaux bailleurs de fonds. Pour la partie qui concerne le Congo, en plus de l'apport de 99,7 milliards F CFA de la BDEAC, la Banque africaine de développement est engagée à financer les travaux de finition de la deuxième phase du même projet.

Le respect des délais de versement des crédits demeure un gros défi pour le gouvernement congolais et ses partenaires. Lors d'une visite de terrain, en août dernier, les autorités se plaignaient du retard dans le décaissement des fonds de la part de la BDEAC. Le constat est valable sur l'autre projet intégrateur de la route Dolisie-Kibangou vers Ndendé Doussala à la frontière du Gabon, soumis au même mode de financement.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a insisté sur le bitumage de la route Boundji-Ewo, de la boucle du Kouilou et la réhabilitation du pont de Sounda. « Il s'agit également : de la mise en œuvre d'un programme d'entretien routier sur toute l'étendue du territoire national, notamment sur la route nationale n° 7 Loudima-Sibiti dans les départements de la Bouenza et de la Lékoumou ; de la réhabilitation de la route Ombele-Okonda-Olingossayo-Moundzeli et la bretelle Olingossayo-Pamba-Boua dans le département de la Cuvette ; de la réalisation du cantonnage villageois sur la route nationale n° 2 sur les tronçons Léfini-Etsouali, Gamboma-Inkouélé dans le département des Plateaux », a-t-il énumé.

Ce programme d'infrastructures routières, d'après Denis Sassou N'Guesso, va se poursuivre avec la construction « imminente » d'ouvrages sur la Noumbi, la Libenga, la Motaba et le Niari.