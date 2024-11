Tunisie: Cancer - Création de nouvelles unités pour améliorer la distribution des médicaments dans les hôpitaux publics

Les services du Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et du ministère de la Santé se préparent à renforcer le réseau de distribution des médicaments contre le cancer dans les hôpitaux publics, avec l'ajout de trois ou quatre nouvelles unités. Ces unités seront installées à l'Institut Salah Aziza pour les malades du cancer à Tunis, à l'hôpital militaire, ainsi que dans les hôpitaux publics de Gabès et de Jendouba, a indiqué un responsable de la CNAM, Sadek Ben Hamida.

Lors du 16e forum annuel de l'Association des malades du cancer de Tunisie, sous le thème « Le parcours du patient atteint de cancer : avancer avec espoir et dignité », Ben Hamida a souligné dans une déclaration accordée à la Tap que, face aux moyens logistiques limités, l'objectif est d'étendre ces unités à toutes les structures hospitalières. Cette initiative vise à alléger les difficultés rencontrées par les malades dès le diagnostic, en facilitant l'accès aux médicaments et en réduisant le fardeau de la recherche de traitements et des démarches administratives auprès de la CNAM.

Ben Hamida a ajouté que la CNAM oeuvre actuellement à la prise en charge de 12 interventions chirurgicales spécifiques pour les patients cancéreux dans le secteur privé, en soutien aux efforts du secteur public.

La prise en charge des patients cancéreux, selon Ben Hamida, ne se limite pas uniquement au coût des médicaments. Il s'agit d'un protocole complet qui inclut la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. En 2024, la CNAM a ainsi pris en charge des traitements de radiothérapie dans le secteur privé pour plusieurs patients, à hauteur de 92 millions de dinars.

Concernant les médicaments contre le cancer non autorisés en Tunisie (importés de l'étranger), leur coût a atteint 300 millions de dinars en 2024, contre 120 millions de dinars en 2023.

Pour sa part, Mehdi Dridi, président directeur général de la Pharmacie centrale de Tunisie, a salué l'effort du ministère de la Santé et de la CNAM pour l'ouverture de nouvelles unités de distribution des médicaments contre le cancer. Il a rappelé que l'hôpital militaire et l'hôpital Salah Aziza ont été les pionniers dans ce domaine. Il a aussi souligné que la disponibilité des médicaments de chimiothérapie classiques en Tunisie est relativement bonne grâce à deux laboratoires nationaux, mais que les difficultés résident dans l'accès aux médicaments non autorisés, importés à des prix élevés. La CNAM, cependant, prend en charge ces traitements.

En ce qui concerne le retard dans la mise à disposition de ces médicaments, il est principalement lié à la complexité des procédures administratives, ce qui pousse de nombreux citoyens à se tourner vers le marché parallèle. Dridi a appelé à l'accélération de ces démarches afin d'assurer un approvisionnement fiable et efficace, évitant ainsi des traitements de moindre qualité provenant de l'extérieur.

Nesrine Majri, chef de service à l'hôpital Abdel Rahman Mami d'Ariana, a quant à elle souligné que le parcours des patients atteints de cancer en Tunisie est long et pénible. Après l'obtention de l'approbation de la CNAM, les patients se heurtent souvent à des retards dus à des délais d'attente prolongés, ce qui complique encore leur prise en charge.

De son côté, Rym Ben Milad Zarrouk, présidente de l'Association des malades du cancer de Tunisie, a déploré la lourdeur du parcours de traitement, particulièrement pour les patients à revenu limité. Elle a appelé à une décentralisation des traitements pour rapprocher les soins des malades dans leurs régions d'origine, afin de réduire les déplacements et les difficultés liées à l'hébergement. Elle a également insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale pour encourager la production locale de médicaments contre le cancer.

Il est important de rappeler qu'en 2023, la Tunisie a enregistré 22.201 nouveaux cas de cancer. Le cancer représente actuellement 16,1 % des décès dans le pays, un chiffre qui met en lumière l'importance des efforts pour améliorer le système de soins.