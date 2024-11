Cameroun: Maintenir la paix et la sécurité - Le MINDEF fait le point et prescrit des mesures

C'est l'objet des travaux ouverts le 28 novembre dernier, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO s'est concerté à Yaoundé avec les très hauts responsables des armées parmi lesquels Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale Martin Mbarga-Nguele, le Directeur Général de la Recherche Extérieure, le Représentant du Ministre de l'Administration Territoriale Monsieur Nkwelle Ngome, Inspecteur Général des Services, le Chef d'état-major des armées, les généraux des 10 régions.

Cette rencontre de haut niveau s'est déroulée dans la salle des Actes du MINDEF dans le but d'évaluer la situation sécuritaire pour la bonne tenue des fêtes de fin d'année 2024 et de nouvel an 2025.

Dans son discours inaugural en sa qualité de Ministre chargé de la Défense, Joseph BETI ASSOMO a fait mention de plusieurs événements survenus au cours du second semestre de l'année 2024 en l'occurrence « l'attaque du groupe Boko Haram du dimanche 27 octobre 2024 contre l'armée tchadiennes occasionnant des morts des militaires », les changements climatiques provocant des inondations, des morts, des destructions des habitations, de mort de cheptels, de maladies hydriques y compris la famine dans la Région de l'Extrême-Nord, ajoutées à cela les morts enregistrés suite au glissement de terrain dans la falaise de Santchou, département de la Menoua, Région de l'Ouest.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les terroristes procèdent par des kidnappings avec demandes de rançons, des exactions diverses au moyen d'artifices de guerre principalement les Engins Explosifs Improvisés, les "villes mortes". Dans les régions du Nord et de l'Adamaoua, les phénomènes de transhumance armée, de vols de bétails et de prises d'otages avec demande de rançon sont signalés. Dans les grandes villes, le MINDEF a relevé la résurgence des assassinats ciblés et à la consommation des drogues et substances psychotropes par des jeunes.

Face à tout cela, Joseph BETI ASSOMO assure que la haute hiérarchie veille et maîtrise la situation ; « nos Forces de Défense et de Sécurité accentuent la pression sur les groupes terroristes » a-t-il déclaré. Il a également salué « les actions diplomatiques et judiciaires du pays ayant permis l'arrestation de plusieurs leaders, principaux pourvoyeurs de fonds de ces groupes terroristes, dont celle opérée par l'Unité en charge des enquêtes sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Police norvégienne, du camerounais CHO AYABA Lucas ».

Globalement, tout reste à croire que la situation sécuritaire est sous contrôle. Devant cette auguste assemblée, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense précise : « la veille des fêtes de fin d'année et de Nouvel An, un accent tout à fait particulier doit être également porté sur les actions de prévention contre la criminalité routière, le suivi étroit des poches de mécontentement sociales, le contrôle des mouvements des personnes et des biens, la proactivité dans toutes prises en compte des remous sociaux, l'anticipation dans la gestion des catastrophes d'origine humaine et naturelle, la lutte acharnée contre la violence urbaine et rurale ».