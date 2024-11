Afrique de l'Ouest: Benguérir - Le programme FEMMPACT célèbre la réussite de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest

Benguérir — La cérémonie de clôture du programme FEMMPACT s'est déroulée, vendredi à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir, célébrant ainsi les réalisations d'une initiative visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest.

Ce programme est le fruit d'une coopération triangulaire entre le Maroc, le gouvernement fédéral d'Allemagne via le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement - BMZ, au profit de deux pays partenaires de l'Afrique de l'Ouest à savoir, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Lancé en juillet 2023 par l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), l'Agence de Coopération Internationale Allemande (GIZ) en partenariat avec le Social Innovation Lab (SIL) de l'UM6P, le programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision Royale pour la promotion d'une Coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

Cette cérémonie de clôture a été l'occasion de célébrer les accomplissements des participantes et de mettre en lumière les résultats probants du programme, sachant que FEMMPACT a accompagné 80 femmes entrepreneures, aboutissant au développement de 18 Produits Minimum Viables (MVP).

S'exprimant à cette occasion, le chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne à Rabat, Sebastian Wilde, s'est réjoui des résultats "impressionnants" de ce programme, le premier du genre mis en oeuvre par l'Allemagne en partenariat avec le Maroc dans le cadre d'une coopération triangulaire avec des pays de l'Afrique de l'Ouest, faisant part de son espoir de voir cette expérience s'élargir et se renforcer davantage.

Pour sa part, le directeur de la coopération triangulaire et du développement humain durable à l'AMCI, Mohamed Hicham Baiz, a indiqué que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision Royale pour la promotion d'une coopération Sud-Sud, solidaire et agissante, soulignant que cet évènement marque une étape significative dans cette coopération triangulaire entre le Maroc, l'Allemagne, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et met en lumière "notre engagement commun envers le développement de l'entreprenariat féminin en Afrique".

"FEMMPACT est bien plus qu'un simple projet, il symbolise une vision partagée, celle d'une Afrique où la solidarité, le partage du savoir-faire et la mise en commun de l'expertise permettent de relever le défi du développement de notre continent" comme en témoigne les résultats "exceptionnels" de ce programme, a-t-il soutenu.

De son côté, la directrice du Social Innovation Lab de l'UM6P, Mme Bouchra Rahmouni, a expliqué que ce programme émane de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de la coopération Sud-Sud, fondée sur trois piliers essentiels à savoir, la co-construction, le co-développement et la co-émergence, ajoutant que ce projet traduit effectivement une co-construction d'un plan de renforcement des capacités de la femme entrepreneuse africaine.

Cette cérémonie de clôture vient fêter le succès de ce programme et célébrer le talent et le savoir-faire de ces femmes entrepreneures africaines, a-elle enchaîné, mettant en relief la variété et la diversité des produits exposés (pâtisserie, construction, cosmétique, nutrition, textile et habillement, etc....) et des projets mis en oeuvre dans le cadre de programme, ce qui reflète la diversité culturelle de l'Afrique, le génie des femmes africaines ainsi que l'appartenance et l'identité africaine.

Quant à la conseillère technique principale du projet FEMMPACT à la GIZ, Mme Ghita Massano, elle a expliqué que ce programme témoigne de la puissance et l'efficacité de la coopération triangulaire, relevant que cette dynamique émane de la vision Royale pour la promotion de la coopération Sud-Sud.

Le projet FEMMPACT a su démontré que la coopération triangulaire constitue "un réel levier pour la mise en place d'un écosystème entrepreneurial inclusif et durable en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général", a-t-elle fait constater.

Approchés par la MAP, des incubateurs et des bénéficiaires de cette initiative, issus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ont été unanimes à se féliciter de cette opportunité qui a permis à ces femmes de s'inscrire dans une logique de co-construction et de faire preuve du talent et du savoir-faire dont disposent les femmes africaines quand elles bénéficient de l'accompagnement et de l'encadrement adéquats, saluant, par la même occasion, le leadership et les efforts de SM le Roi Mohammed VI en faveur de l'intégration de l'Afrique.

Au cours de cette cérémonie, 18 participantes ivoiriennes et sénégalaises ont présenté leurs projets innovants et durables dans des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et la cosmétique naturelle, illustrant la diversité et le potentiel de leurs initiatives.

Il a été aussi procédé au lancement du réseau FEMMPACT qui a pour ambition de fédérer des acteurs engagés autour d'objectifs communs : soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique et ouvrir de nouvelles perspectives en mettant en place un réseau dédié à la formation, au réseautage et à l'accompagnement stratégique des femmes entrepreneures.

Cette initiative incarne l'ambition de contribuer durablement à la compétitivité et à la pérennité des entreprises dirigées par des femmes à travers le continent africain.