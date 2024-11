Maroc: Habous - Inauguration de Kissariat Tarrafin à Taza

Taza — La Kissariat Tarrafin à Taza, un édifice des Habous a été inaugurée, jeudi à Taza Haut, dans la cadre des efforts visant la promotion de l'artisanat et l'amélioration des conditions de travail des artisans.

Cet édifice qui a nécessité un investissement de plus de 15 millions de dirhams (MDH) a été inauguré en présence notamment du gouverneur de la province, Mustapha El Maaza, à l'occasion de la commémoration du 69ème anniversaire de l'indépendance.

Le projet a été réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère des Habous et et des Affaires islamiques, la province de Taza, les conseils régional et communal et l'association professionnelle du marché Tarrafin.

Le bâtiment de deux niveaux, comprend 130 commerces, des dépendances sanitaires, deux salles de prière et une cafétéria.

Dans une déclaration à la MAP, le nadhir des Habous et des Affaires islamiques, Yassine Al Zakriti a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohamed VI entoure les artisans et la détermination du ministère de mettre en oeuvre les programmes et projets qui s'inscrivent dans la stratégie de promotion du Waqf dans certaines médinas.

Le projet vise à consacrer la culture du Waqf et sa valorisation en lui permettant de remplir ses rôles en matière de préservation des métiers de l'artisanat notamment dans les médinas en améliorant les conditions de travail des artisans, a-t-il dit.

Pour sa part, le vice-président de la Chambre régionale de l'artisanat de Fès-Meknès Driss El Mellouli a souligné que ce projet est de nature à développer le secteur au niveau de la province de Taza et améliorer la situation des professionnels du secteur.