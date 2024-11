Maroc: Innovathon 2024 - 26 projets en compétition à Fès pour digitaliser le commerce marocain

Fès — La fondation du Forum Économique Fès-Meknès a donnée vendredi à Fès le coup d'envoi de l'INNOVATHON 2024, un événement majeur qui met en compétition 26 projets innovants dédiés à la transformation digitale du secteur commercial au Maroc.

Ce hackathon, qui se déroulera sur trois jours jusqu'au 1er décembre, vise à apporter des solutions concrètes aux défis quotidiens rencontrés par les commerçants, qu'ils soient petits détaillants ou grandes enseignes.

Organisé en marge du Forum Économique Fès-Meknès, cet hackathon réunit des talents prometteurs déterminés à inventer les solutions commerciales de demain.

S'exprimant à cette rencontre, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) Fès-Meknès, Hamza Benabdallah, a mis l'accent sur l'aspect pratique et réalisable des projets. "Nous encourageons les participants à développer des solutions innovantes mais surtout applicables sur le terrain. L'objectif est de créer un impact tangible sur le secteur du commerce marocain, en proposant des outils adaptés aux réalités de nos commerçants", a-t-il souligné.

L'originalité de cette édition réside dans son programme d'accompagnement complet post-compétition. M. Benabdallah a précisé que les équipes gagnantes bénéficieront d'un soutien personnalisé pour transformer leurs projets en entreprises viables. Dans ce cadre, un partenariat stratégique avec Tamwilcom ouvre des perspectives concrètes de financement, permettant aux porteurs de projets d'accéder aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs innovations.

L'INNOVATHON 2024 se distingue par la diversité des solutions recherchées, couvrant plusieurs domaines d'application stratégiques. Les 26 projets en lice s'attaquent à des problématiques variées, dont l'optimisation des processus de vente, l'amélioration de l'expérience client, le développement de plateformes e-commerce, la gestion logistique, le marketing digital, la modernisation des points de vente, et l'exploitation du big data.

Un accent particulier est mis sur l'accessibilité des solutions proposées. Les participants sont encouragés à développer des outils adaptés aussi bien aux petits commerces de proximité qu'aux grandes chaînes commerciales. Cette approche inclusive vise à démocratiser l'accès aux technologies digitales pour l'ensemble du secteur commercial.

Selon les organisateurs, le volet formation et accompagnement post-hackathon constitue un atout majeur de l'événement. Les équipes sélectionnées bénéficieront de sessions de formation avancées et d'un coaching personnalisé pour affiner leurs concepts. L'aide à la réalisation de preuves de concept (POC) permettra de valider la viabilité technique et commerciale des projets avant leur mise sur le marché.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au sein du CRI Fès-Meknès, Kiti Amjad, a mis en avant la diversité des porteurs de projets participants, affirmant que le CRI s'engage à les accompagner de manière intégrale, depuis l'idéation jusqu'à l'accompagnement post-création.

"Il n'y a pas de développement sans un soutien actif à l'entrepreneuriat, qui constitue la pierre angulaire de toute avancée économique," a-t-il dit.

Cette édition de l'INNOVATHON 2024 bénéficie du soutien d'un large éventail de partenaires institutionnels, incluant le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Agence de Développement du Digital (ADD), le Conseil de la Région Fès-Meknès, la Commune de Fès, le Centre Régional d'Investissement (CRI), Tamwilcom et l'ANAPEC. Par ailleurs, les plateformes d'incubation Moroccan Retail Tech Builder et Incubooster apportent leur expertise pour garantir un accompagnement de qualité aux futurs entrepreneurs.