Maroc: Rabat-Salé-Kénitra - Le conseil d'administration de l'AREF approuve le budget et le plan d'action 2025

Rabat — Le Conseil d'administration de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra a approuvé à l'unanimité, vendredi à Rabat, le plan d'action et le budget de l'académie pour l'année 2025, ainsi que le programme de formation continue au titre de la même année.

Présidée par le ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, cette session a été également marquée par l'approbation du bilan d'étape de la mise en oeuvre de la feuille de route 2022-2026 et des programmes du cadre procédural 2023-2024, indique l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué à l'issue les travaux de la session ordinaire de son conseil d'administration au titre de l'année 2024.

S'exprimant à cette occasion, M. Berrada a indiqué que cette session intervient dans le sillage de l'accélération de la mise en oeuvre de la réforme du secteur de l'éducation pour bâtir le nouveau modèle de l'école publique autour "des écoles pionnières" qui ont été couronnées de succès selon les premières évaluations, notant que les conseils d'administration des AREFs représentent une opportunité pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers de réforme et d'échanger avec les membres de ces Conseils et les autres acteurs aux niveaux régional et provincial, ainsi que les partenaires du système éducatif.

Cette session a connu également la signature des annexes aux contrats de performance au titre de l'année 2025 entre le ministère de l'Éducation Nationale et l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, d'une part, et des annexes aux contrats de performance entre l'AREF et le Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation (CRMEF) de Rabat-Salé-Kénitra et les directions provinciales relevant de cette Académie, d'autre part.

La réunion a donné lieu également à la signature de 9 conventions de partenariat ambitieuses visant à promouvoir les domaines de l'éducation et de la formation. Ces conventions ont été signées entre l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra et la Fondation Lalla Asmaa pour Enfants et Jeunes Sourds, l'Organisation Alaouite pour la promotion des Aveugles, la Direction régionale de la culture, la Fédération nationale des Ciné-clubs, le CRMEF de Rabat-Salé-Kénitra, l'Institut Français de Rabat, la Fédération de l'enseignement privé de la Confédération générale des entreprises du Maroc, l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc, l'Association marocaine des Trésors 21 et la Société du sport GPLD'S PADEL.