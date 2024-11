Afrique: Participation active de l'Agence Bayt Mal Al-Qods à la « Semaine du Maroc au Chili »

Santiago — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe activement à la « Semaine du Maroc au Chili », inaugurée jeudi soir, pour mettre en lumière les multiples facettes du soutien important qu'apporte le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la question palestinienne.

La délégation de l'Agence, conduite par le directeur chargé de sa gestion, Mohamed Salem Echarkaoui, comprend également Amjad Shehab, professeur d'enseignement supérieur et membre de la Haute autorité islamique d'Al-Qods, le père Johnny Abi Khalil, conseiller à l'École patriarcale latine d'Al-Qods, le révérend Imad Haddad, pasteur de l'Église évangélique luthérienne d'Amman, et Rania Al-Muhtadi, professeure de littérature espagnole à l'Université d'Al-Qods.

La « Semaine du Maroc au Chili » coïncide avec la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année.

Lors de l'ouverture de cette manifestation, qui a enregistré une présence importante de personnalités chiliennes et un public très nombreux, Mohamed Salem Echarkaoui a rappelé que l'Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods, que préside SM le Roi Mohammed VI, oeuvre à « protéger la ville sainte, préserver son statut juridique et soutenir sa population palestinienne ».

Rappelant l'attachement des Marocains à la ville sainte où l'une des entrées porte le nom des Marocains jusqu'à ce jour, Mohamed Salem Echarkaoui a affirmé que « le Maroc continue de renforcer sa présence à Al-Qods avec l'acquisition d'une propriété historique au coeur de la Vieille Ville, sur la Via Dolorosa, qui est en cours de transformation en Centre Culturel marocain (Bayt Al-Maghrib) pour consolider les valeurs du Royaume reposant sur les principes de paix et de coexistence ».

« Le peuple marocain considère la question palestinienne comme une cause nationale, qu'il défend autant qu'il le peut comme le font les peuples libres du monde, y compris le peuple chilien ami et ses honorables institutions », a poursuivi Mohamed Salem Echarkaoui.

Il a souligné que le Comité Al-Qods, sous la conduite éclairée du Souverain, agit sur les plans politique et juridique grâce aux efforts de la diplomatie marocaine, et sur le plan humanitaire via les projets mis en oeuvre par l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement et du développement social et humain.

Aux côtés des nombreux stands d'artisanat marocain installés dans le cadre de cet événement, l'Agence Bayt Mal Al-Qods a aménagé des espaces présentant des affiches de projets et de programmes sociaux qu'elle mène dans la ville sainte, en plus de documents et publications.

L'Agence expose également des produits d'associations et d'organismes palestiniens qu'elle soutient dans le cadre de projets de développement humain, de programmes d'autonomisation et de renforcement des capacités des femmes d'Al-Qods et d'initiatives civiles pour la jeunesse de la ville, en plus de bijoux et de produits textiles qui reflètent l'identité et l'héritage palestiniens.