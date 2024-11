Sénégal: JOJ - Le ministère de l'Éducation et le Comité d'organisation signent un partenariat pour la réussite de l'évènement

Dakar — Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 ont signé, vendredi, un accord de partenariat pour la réussite de l'évènement et »l'atteinte de performances sportives de haut niveau ».

L'accord a été signé par le ministre Moustapha Guirassy et le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye.

Le Sénégal va accueillir pour la première fois en Afrique une compétition olympique internationale et doit, "dès lors, relever le double défi d'une organisation réussie et irréprochable et d'une participation positive par l'atteinte de performances sportives de haut niveau", a indiqué M. Guirassy,

La collaboration entre les deux parties permettra "de développer des programmes, projets et activités comme l'organisation du Brevet olympique civique et sportif et "faciliter" la participation des élèves au concours pour le choix de la Mascotte des JOJ Dakar 2026, comme annoncé par le COJOJ, en octobre dernier.

L'accord de partenariat entre le MEN et le COJOJ vise aussi à préparer "la participation des écoles sénégalaises au relais de la Flamme olympique sur l'ensemble du territoire national et à la valorisation des sports traditionnels des terroirs, comme élément d'héritage des JOJ Dakar 2026", a-t-il ajouté.

M. Guirassy a ainsi invité le COJOJ à accompagner le ministère de l'Éducation nationale pour la mise en place d"une véritable politique de réhabilitation et d'édification d'infrastructures sportives scolaires".

La ministre a assuré du soutien "sans faille" de son département, "principal bénéficiaire des Jeux olympiques de la jeunesse", destinés aux jeunes âgés de 15 à 18 ans.