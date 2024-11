Afrique: Dak'Art 2024 - Quatorze artistes vivant avec un handicap exposent au British Council

Dakar — Quatorze artistes vivant avec un handicap exposent leurs oeuvres photographiques, au British Council, dans le cadre de la 15ème Biennale d'art africain contemporain de Dakar, a constaté l'APS.

Environ une cinquantaine de photographies des membres de l'Association Handicap.SN, y est exposée dans une initiative d'appui à la créativité et à l'entreprenariat de ce centre d'apprentissage de l'anglais.

"C'est un plaisir d'avoir cet événement et de pouvoir renforcer cette coopération culturelle entre le Royaume-Uni et le Sénégal. D'autant plus que ces oeuvres sont réalisées par des gens en situation de handicap", a déclaré l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Juliette John.

"Je pense qu'ils apportent une certaine sensibilité, à travers des thèmes ou des prises de vue qui nous ouvrent un peu l'esprit", a-t-elle ajouté.

S'adressant à la presse à l'occasion de l'exposition "Creative DNA", elle a souligné l'importance de donner aux personnes en situation de handicap, non seulement une place et une scène, mais aussi un accompagnement dans la formation, en vue d'apprécier leur "talent" et leur "créativité".

"Cette exposition photo est un espace à la fois de formation et d'exposition des oeuvres uniques de 14 photographes en situation de handicap, qui s'inscrit dans un partenariat de longue date avec l'association Handicap.SN" a, pour sa part, soutenu la représentante résidente de British Council, Morgane Quemener.

Elle a relevé que l'exposition s'inscrit dans leur engagement "profond" pour "l'égalité, la diversité et l'inclusion", mais également dans le cadre d'un vaste programme de soutien aux talents créatifs et entrepreneurs du Sénégal.

Le président de l'association Handicap.SN, Khadim Talla, a, quant à lui, rappelé qu'à partir l'image, on peut donner un visage à la société du point de vue politique et culturel.

"A travers ces photographies, vous avez plusieurs obstacles auxquels les personnes handicapées sont souvent confrontées dans la société, notamment dans la culture, l'éducation, l'emploi, l'auto-emploi et l'accessibilité", a-t-il souligné.