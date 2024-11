Tunisie: Maddouri - Restructurer le système de contrôle pour une gouvernance renforcée

M. Kamel Maddouri a présidé hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, une séance de travail consacrée au suivi des activités des instances de contrôle.

Le Chef du gouvernement a souligné, en ouverture de la séance, l'importance de concrétiser la vision du Président de la République relative à la restructuration et au développement du système de contrôle, d'inspection et d'audit dans le secteur public, tout en renforçant davantage le rôle des structures de contrôle dans le soutien aux efforts de l'État pour lutter contre la corruption, garantir une bonne gestion des finances publiques et améliorer l'efficacité des structures publiques. Cette approche repose sur l'établissement d'un cadre global et unifié, mettant fin à la multiplicité des structures, au chevauchement des compétences et à la dispersion des textes juridiques.

Le Chef du gouvernement a également insisté sur l'importance de moderniser les méthodes et les moyens de travail des structures de contrôle afin de suivre les évolutions des principes de gestion publique modernes. Cela inclut une évaluation des résultats et de l'efficacité des performances à travers des outils et des méthodes de contrôle innovants et intégrés dans une vision stratégique globale. Cette vision repose sur une cartographie des risques, des priorités définies et garantit l'indépendance et le professionnalisme des structures de contrôle, tout en améliorant leurs moyens et leurs conditions de travail.

Après avoir passé en revue les différentes missions et indicateurs des activités des structures de contrôle pour l'année en cours, les principales tâches accomplies, les difficultés rencontrées et les lacunes qui limitent l'indépendance et l'efficacité des travaux de contrôle, les responsables des instances ont présenté une série de propositions. Ces propositions portent sur la lutte contre la corruption, l'accélération de l'exécution des projets en suspens, la gouvernance de la gestion des structures et institutions publiques, ainsi que la préservation des biens immobiliers appartenant à l'État.

En conclusion de cette séance, le Chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les structures publiques de respecter les recommandations des rapports de contrôle afin de surmonter les obstacles identifiés et d'améliorer l'efficacité à tous les niveaux. Il a également souligné l'importance de valoriser les réalisations et les propositions formulées par l'Instance supérieure du contrôle administratif et financier ainsi que par les autres structures de contrôle, dans le cadre de la concrétisation des recommandations du Président de la République concernant la restructuration et le développement du système de contrôle, d'inspection et d'audit dans le secteur public, sur les plans institutionnel et juridique.