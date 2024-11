Tunisie: Lancement officiel de la 5G

Le samedi 30 novembre 2024, la Tunisie a franchi une étape déterminante dans son développement numérique avec la signature des accords d'attribution des licences 5G, un projet stratégique visant à renforcer l'infrastructure télécom du pays.

La cérémonie s'est tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, en présence de plusieurs professionnels et responsables du secteur des télécommunications à leur tête Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la Communication, et Mohamed Taher Missaoui, Président de l'Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie. Les dirigeants des trois opérateurs télécoms à savoir Lasaâd Ben Dhiab (PDG de Tunisie Telecom), Mansoor Rashid Al Khater, (directeur général de Ooredoo Tunisie) et Thierry Millet (Directeur Général d'Orange Tunisie) étaient également présents.

Le projet d'introduction de la 5G en Tunisie est une réponse aux défis croissants en matière de connectivité et d'innovation technologique. En attribuant ces licences, la Tunisie se positionne en leader régional pour la mise en oeuvre de cette technologie de rupture, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour les entreprises et les citoyens. La 5G promet non seulement d'améliorer la qualité des services de télécommunications, mais aussi de soutenir le développement de nouveaux secteurs stratégiques tels que l'Internet des objets, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle.

En effet, la signature de ces accords s'inscrit dans une vision à long terme pour la modernisation des infrastructures numériques du pays. Le ministre Sofiene Hemissi a souligné que l'introduction de la 5G vise non seulement à répondre aux besoins croissants des utilisateurs, mais aussi à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur la scène internationale. Il a ajouté que la 5G ouvrirait des opportunités inédites pour l'innovation, permettant aux jeunes talents tunisiens de s'engager pleinement dans la transformation numérique.

À cet égard, ce déploiement de la 5G, qui s'étendra progressivement à travers tout le territoire, devrait également contribuer à un meilleur accès aux services numériques, un enjeu majeur pour le développement économique et social du pays. La Tunisie pourra ainsi renforcer sa position dans les classements mondiaux des pays leaders dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Il est à noter que l'introduction de la 5G est également perçue comme un levier pour la création de nouveaux emplois et le développement d'entreprises innovantes. En facilitant l'accès à des services numériques de haute qualité, elle favorisera la compétitivité du secteur privé, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et de l'industrie.

Les autorités tunisiennes espèrent que la 5G contribuera à accélérer la transition numérique dans le pays, favorisant ainsi l'émergence d'un écosystème digital dynamique et résilient. Par ailleurs, la transition vers la 5G représente un pas décisif pour l'intégration de la Tunisie dans les grands projets numériques internationaux.

Toujours selon Sofiene Hemissi, la mise en place de cette technologie permettra de renforcer les infrastructures locales tout en soutenant une dynamique de croissance inclusive et durable.