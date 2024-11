Tunisie: Sport & Mobilité réduite - Créer les conditions favorables pour des performances exceptionnelles

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, s'est entretenu, vendredi après-midi, avec les membres du bureau fédéral de la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés (FTSH), conduits par Chamseddine Gammoudi.

L'entrevue, qui s'est déroulée en présence du directeur du sport d'élite, Mohamed Ben Omar, a porté principalement sur le suivi de la situation de la FTSH ainsi que sur ses préoccupations et besoins en termes d'équipements sportifs, d'infrastructures, et d'encadrement technique, outre la préparation aux prochaines échéances.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l'importance particulière accordée par le président de la République, Kais Saïed, et les autorités compétentes à la FTSH et à ses athlètes. Il a insisté sur la nécessité de leur offrir toutes les conditions matérielles et logistiques nécessaires pour poursuivre leurs performances exceptionnelles et monter sur les podiums, et ce, en guise de reconnaissance pour leurs succès dans les compétitions sportives continentales, régionales et internationales. Il a, à ce titre, évoqué les récents résultats remarquables obtenus lors des Jeux paralympiques de Paris 2024 (11 médailles dont 5 or).