Afrique du Sud: Au pays, les Jeux de Paris prolongés le temps d'une dernière cérémonie

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont terminés depuis plusieurs mois, mais l'Afrique du Sud a prolongé un peu le plaisir avec une grande cérémonie en l'honneur de ses 12 médaillés, au palais présidentiel, ce vendredi 29 novembre. Deux athlètes y ont reçu la plus haute distinction sportive du pays.

Dans la cour du palais présidentiel orné de fleurs et de drapeaux sud africains, règne une ambiance de JO ce vendredi 29 novembre. Sur les écrans, le public revisionne les exploits des athlètes médaillés. Six médailles olympiques, et autant de médailles paralympiques pour l'Afrique du Sud.

Les athlètes sont présents, vêtus de leur survêtement national vert, et érigés au rang de héros, par le président Cyril Ramaphosa. « Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement nos médailles, mais aussi notre pouvoir de résilience. Nous sommes un pays qui a été forcé de lutter, mais aussi une nation d'espoir, un espoir que nous avons tous au plus profond de nos coeurs », clame le chef d'État.

Cyril Ramaphosa a notamment remis le Bouclier de Jupiter à deux athlètes. C'est la plus haute distinction sportive du pays. Tatjana Smith a obtenu la médaille d'or au 100 mètres brasse durant les JO de Paris. Elle est l'athlète sud-africaine la plus titrée : « C'est incroyable de continuer à célébrer les Jeux Olympiques même trois mois plus tard ! J'ai l'impression d'être de retour dans l'équipe, à la maison. C'est tellement précieux pour moi, parce que j'ai pris ma retraite depuis. »

Comme Tatjana Smith, Mpumelelo Mhlongo, médaillé d'or en para athlétisme, a aussi reçu ce grand bouclier de Jupiter gris, qu'il tient fièrement sous son bras gauche. « Je n'ai pas envie de le quitter, je crois que je vais dormir avec ! Recevoir la plus grande distinction sportive, de la main du Président, moi qui viens des townships, je n'aurai jamais pu l'imaginer », s'émerveille le sportif.

Pour continuer à rassembler le pays grâce au sport, l'Afrique du Sud rêve de former une délégation de 350 sportifs pour Los Angeles, soit presque deux fois plus qu'à Paris.