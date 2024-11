Afrique de l'Ouest: Le vice-Premier ministre russe achève sa visite dans les États du Sahel

Une « forte délégation » russe emmenée par le vice-Premier ministre russe en charge de l'Énergie s'est rendue au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces 28 et 29 novembre. Objectif : renforcer les relations entre Moscou et les capitales sahéliennes, qui ont récemment tourné le dos à la France.

La lune de miel continue entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES). Durant sa visite, Alexandre Novak n'a cessé de marteler que son pays souhaite renforcer les partenariats avec les différentes capitales du Sahel, notamment dans les domaines de l'énergie et du développement. Accompagné de représentants du monde des affaires, le vice-Premier ministre en charge de l'Énergie avait par ailleurs emmené avec lui des membres de Rosatom, une entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire.

« Aujourd'hui, des projets d'une importance régionale visant à améliorer la qualité de la vie des populations, notamment l'accès à l'électricité ou le développement des infrastructures de transports, sont activement mis en place », a déclaré Alexandre Novak à Niamey ce vendredi, selon la page Telegram officielle du gouvernement russe citée par l'AFP.

Davantage de paramilitaires russes au Sahel ?

En plus des officiels et de membres du secteur privé présents à cette visite d'amitié et de travail, était également conviée l'armée ainsi que les services de renseignement russe : étaient présents le vice-ministre de la Défense Iounous Bek-Evkourov ou encore le lieutenant-général Andreï Averianov, membre des services de renseignements militaire.

Car au-delà des discussions relatives aux questions de développement, le site pro-russe African Initiative rapporte que des discussions avec les différents ministres de la Défense ont eu lieu. Au coeur des négociations : le potentiel déploiement de nouveaux paramilitaires d'Africa Corps, la formation des armées sahéliennes ou encore la signature de nouveaux accords bilatéraux en matière de lutte contre le djihadisme.

En amont de la visite, Moscou avait envoyé un avion-cargo chargé d'armes à destination du Niger, en guise de témoignage de « l'intensité et de la solidité de la coopération stratégique entre les deux pays ». Un cargo du même type avait par ailleurs été envoyé au Mali le 10 novembre.