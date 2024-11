Madagascar: Jiu-jitsu - Mariannah Cathy Ranaivo, une arbitre dévouée

interview

Même si cela ne fait que cinq mois que Mariannah Cathy Ranaivo-harimanana Mboahangy arbitre des combats de jiu-jitsu, elle a démontré une grande passion et un dévouement exemplaire dans son rôle. Selon elle, être arbitre nécessite une mentalité d'acier. Interview.

Midi Madagasikara : Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Mariannah Ranaivo : « Je m'appelle Mariannah Cathy Ranaivo-harimanana Mboahangy, j'ai 28 ans. Je suis passionnée d'arts martiaux, particulièrement le jiu-jitsu brésilien. Je suis arbitre dans cette discipline. »

MM. : Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir arbitre ?

M.R. : « Tous les arbitres doivent d'abord maîtriser les règles de la discipline. En jiu-jitsu brésilien, il faut connaître les techniques autorisées, les points, les pénalités et les conditions pour obtenir la victoire. Il est essentiel d'avoir de la précision et de maîtriser les techniques de base. Pour arbitrer un combat, il faut toujours rester neutre et garder ses émotions en dehors des décisions. L'arbitrage nécessite donc un engagement à défendre la vérité, la justice et l'intégrité. »

MM. : Pourquoi as-tu choisi de devenir arbitre plutôt que combattante ?

M.R. : « Je suis à la fois combattante et arbitre. J'aime arbitrer et représenter mon club One Tribe en tant qu'arbitre. Il est préférable qu'un club dispose d'un ou plusieurs arbitres qui peuvent diriger un combat, même lors d'un entraînement. »

MM. : Comment te sens-tu lors d'un combat ? N'as-tu pas peur de prendre une décision ?

M.R. : « Le rôle de l'arbitre est vraiment compliqué, car il faut toujours veiller à ne pas commettre d'erreur. Cependant, toute l'attention doit être portée sur le combat. Au début, j'hésitais à prendre des décisions pour ne pas causer de problèmes aux supporters. Petit à petit, j'ai appris à gérer tout ce qui pourrait influencer mes décisions sur le ring. Je commence maintenant à être à l'aise. »

MM. : Comment as-tu vécu ton premier combat en cage à Madagascar récemment ?

M.R. : « J'étais un peu stressée lorsque je suis entrée dans la cage. Mais une fois le combat commencé, j'ai vécu une belle expérience, quelque chose de totalement nouveau pour moi. »

MM. : As-tu déjà vécu une situation inhabituelle lors d'un combat ?

M.R. : « Jusqu'à présent, non. »

MM. : Quel est ton objectif en tant qu'arbitre en jiu-jitsu brésilien ?

M.R. : « Mon objectif est de décrocher un certificat officiel reconnu internationalement. Je souhaite m'intégrer dans le monde professionnel de l'arbitrage et j'aimerais également partager mes expériences. »