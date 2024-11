Madagascar: Énergie verte - Production de biométhane à Antsirabe

Le biométhane, produit à partir de déchets biologiques, pourrait bientôt révolutionner l'accès à une énergie propre pour des milliers de foyers malgaches. Cette initiative prometteuse est mise en oeuvre à Antsirabe par l'entreprise MADAGAZ.

Une étape significative dans la transition énergétique à Madagascar, confrontée à la déforestation et aux impacts des combustibles traditionnels. C'est ce que représente le projet piloté par MADAGAZ à Antsirabe. Dès sa mise en oeuvre, ce projet permettra de fournir du gaz de cuisson propre à plus de 3 000 foyers, avec une production annuelle estimée à 3 200 MWh.

Pour y parvenir, MADAGAZ utilise 6 000 tonnes de matières organiques par an, incluant des déchets domestiques et agricoles, transformés en biométhane. Ce gaz, présenté comme une alternative aux combustibles traditionnels, offre une solution doublement bénéfique : il préserve la santé des utilisateurs en éliminant l'exposition aux fumées toxiques tout en limitant la déforestation. L'initiative, qui s'inscrit dans le développement des énergies renouvelables, ambitionne de démocratiser l'utilisation d'une énergie respectueuse de l'environnement tout en réduisant l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles.

Soutien du MEH

Le 28 novembre dernier, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste a reçu les responsables du projet dans son bureau à Ampandrianomby pour discuter du projet. En effet, le ministre a rappelé l'urgence de sortir du modèle énergétique traditionnel basé sur le charbon et le bois de chauffe, des pratiques responsables de la dégradation des forêts malgaches et de graves problèmes de santé publique.

« Ce projet est une étape essentielle dans notre lutte pour une transition énergétique durable, en alignement avec les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation de notre patrimoine naturel », a déclaré le ministre. MADAGAZ, dirigée par Minoarisoa Faratiana, experte en biogaz, s'appuie sur le soutien technique de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF).

Cette collaboration franco-malgache illustre un transfert de savoir-faire et une synergie entre des acteurs locaux et internationaux pour relever les défis énergétiques de Madagascar.Alors que Madagascar subit les effets du changement climatique et de la déforestation massive, des initiatives comme celle de MADAGAZ pourraient jouer un rôle crucial dans l'instauration d'un modèle énergétique durable. Ce projet pourrait également avoir un impact significatif sur les comportements des ménages, en favorisant l'adoption d'énergies propres et économiques.