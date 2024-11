Madagascar: Secteur de la micro-finance - Plus de 113 milliards Ar d'encours de crédits enregistrés par la SMMEC

Grâce à une éducation financière promue par la Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC), les Malgaches sont plus motivés à demander des financements auprès de ce réseau d'institution de micro-finance.

Pour l'année 2023, « nous avons enregistré plus de 113 milliards Ar d'encours de crédits tout en réalisant un bénéfice de 4,181 milliards Ar. Ce sont des comptes validés par la Commission de supervision bancaire et financière (CSBF) avant leur communication aux dirigeants et aux membres », a annoncé Gérard Andriamanga Rakotoarivelo, le Directeur général de l'Union SMMEC Madagascar, lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, hier à l'Espace « Ny Sombiniaiko » à Soavimbahoaka.

« Nous accordons notamment des financements aux exploitants agricoles qui préparent leurs campagnes de production et aux acteurs oeuvrant dans le secteur du commerce étant donné qu'il s'agit d'une activité à cycle court. Nous promouvons également l'entrepreneuriat au féminin en commençant par la réalisation d'une éducation financière des femmes surtout les vulnérables et en les accompagnant à atteindre leurs objectifs. Nous leur consentons entre autres un crédit à titre de fonds de roulement ou bien pour développer leurs activités », a-t-il poursuivi.

Taux de portefeuille à risque

Et lui de préciser que les acteurs de développement empruntant auprès de ce réseau d'institution de micro finance, se lancent en grande partie dans le secteur agricole, le commerce et la construction immobilière. Parlant de la solvabilité des emprunteurs, « nous avons enregistré un taux de portefeuille à risque très faible s'élevant à 3,88%, pour tout retard de paiement allant d'un jour à 30 jours », a enchaîné le Directeur général du réseau SMMEC Madagascar.

Concernant la promotion de l'entrepreneuriat, près de 1 850 femmes, dont la plupart sont vulnérables, sont regroupées au sein des associations et ont bénéficié de formations en matière d'éducation financière. En outre, 90 femmes sont appuyées afin qu'elles puissent créer leurs propres entreprises.

Par ailleurs, cette institution de microfinance mutualiste s'engage d'ailleurs à stimuler le développement socio-économique tout en proposant des produits et services adaptés, innovants et à proximité des populations actives, notamment les femmes, les jeunes et les habitants en milieu rural. Ce qui permettra de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté.