Madagascar: Fondation Axian - Inauguration d'un centre mère-enfant à Antohomadinika

La fondation Axian réaffirme son engagement pour le développement durable et la solidarité en soutenant financièrement la réhabilitation du Centre mère-enfant à Antohomadinika. C'est un centre qui accompagne les mères adolescentes et les enfants en grande vulnérabilité avec des services socio-éducatifs, de lutte contre la malnutrition et de formation professionnelle.

Promotion des droits des enfants et soutien aux femmes en situation de précarité. C'est l'objet de la collaboration entre la fondation Axian et l'association M.A.D.E (Maisons des enfants) dans la mise en place du nouveau Centre mère-enfant (CME) fraîchement inauguré à Antohomadinika. Ce projet a vu le jour grâce à la contribution financière de la fondation Axian qui consiste au réaménagement d'une école privée. Désormais, elle s'est transformée en un nouvel espace, plus vaste et mieux équipé pouvant accueillir un nombre accru de mères adolescentes et d'enfants vulnérables, dans un environnement sécurisé et adapté.

Violences

L'inauguration de cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre des « 16 jours d'activisme » contre les violences basées sur le genre lancés par la Première Dame, Mialy Rajoelina. En soutenant des initiatives telles que celles portées par M.A.D.E, la fondation Axian contribue à la lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes et aux enfants.

A travers ce nouveau centre, l'objectif est de continuer à oeuvrer pour un avenir plus sûr et inclusif pour les familles vulnérables, en renforçant les actions de prévention des violences, d'éducation, et d'émancipation socio-économique des femmes.

Concernant les réalisations du CME en 2023, 280 enfants dans des programmes de lutte contre la malnutrition ont été soutenus. 210 enfants ont été scolarisés et 195 familles accompagnées dans leur parcours socio-éducatif. Le centre a également formé 98 femmes et sensibilisé 50 bénéficiaires aux questions de violences basées sur le genre.