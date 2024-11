Madagascar: Betroka - Neuf morts dans un accident de carandale, le chauffeur en garde à vue

Un tragique accident de la route s'est produit jeudi, vers 17 heures, sur la route nationale 13, près de Betroka. Un taxi-brousse de type « carandale » (camion transformé en taxi-brousse), transportant plus de 194 passagers, a été emporté par un torrent provoqué par une forte pluie, avant de se renverser dans l'eau. Le bilan provisoire fait état de neuf décès, dont six femmes et deux hommes.

Selon les informations recueillies auprès des forces de l'ordre, l'accident a été déclenché par les intempéries. Une pluie torrentielle a provoqué une montée des eaux, emportant le véhicule sur son passage. Les corps de sept victimes ont été retrouvés jeudi soir, tandis que deux autres ont été repêchés vendredi matin. L'accident met en lumière l'imprudence et les risques liés à la surcharge des véhicules de transport en commun.

Le camion, transformé en transport de passagers, transportait bien au-delà de sa capacité avec 194 personnes à bord, incluant des adultes et des enfants. Cette surcharge, combinée à des conditions météorologiques extrêmes, a rendu l'accident inévitable.

Les autorités locales ont réagi rapidement pour gérer les suites de ce drame. Les passagers survivants ainsi que les dépouilles des victimes ont été rassemblés au tranompokonolona de Betroka en attendant leur rapatriement dans leurs villages respectifs. La coopérative de transport impliquée s'est engagée à prendre en charge les frais de rapatriement et de transport des passagers. Par ailleurs, les autorités locales ont organisé la distribution de repas pour les rescapés.

Vindicte populaire

Afin de prévenir tout risque de vindicte populaire, les chauffeurs du véhicule ont été placés en garde à vue. L'un d'eux était au volant au moment du drame, tandis que l'autre devait le relayer durant le trajet. Des habitants en colère, cherchant à s'en prendre aux chauffeurs, ont été empêchés d'atteindre ces derniers, qui se trouvent actuellement sous protection dans un endroit sécurisé.

Cet accident tragique soulève des questions sur la réglementation des transports en commun dans la région et la sécurité des passagers. La surcharge des véhicules et l'absence d'infrastructures adaptées aggravent la vulnérabilité des usagers face aux conditions climatiques difficiles. Les autorités locales et nationales sont interpellées pour renforcer les contrôles et améliorer les infrastructures afin d'éviter de tels drames à l'avenir.