Madagascar: Lutte contre les inondations - 4,7 km de digues réhabilitées

Les efforts dans la lutte contre les inondations dans la capitale de Madagascar continuent et avancent quoi qu'on puisse le dire. La réhabilitation et le confortement des digues de l'Ikopa et de la Sisaony font partie de ces initiatives à impacts pour Antananarivo. Les chantiers ont été menés depuis le mois de juillet 2022. Rentrant dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR), ces efforts ont pour but de « protéger la capitale contre les risques d'inondation et d'appuyer à la résilience des quartiers défavorisés ».

En effet, la protection de la plaine revêt une importance capitale pour des milliers de Tananariviens. Et les digues de la Sisaony et de l'Ikopa jouent un rôle majeur à cet effet. Il n'est plus nécessaire de rappeler que les inondations sont particulièrement dévastatrices dans la plaine d'Antananarivo à cause de sa géographie, des impacts du changement climatique, de la densité de la population.

Les digues de la Sisaony et de l'Ikopa jouent un rôle majeur à cet effet. Au total, 4,7 km de digues ont été réhabilités. Soit 1,27 km sur la rive gauche pour l'Ikopa et 3,2 km sur sa rive droite. Diverses autres réalisations clés ont été menées par le projet PRODUIR. La signature d'un protocole d'accord entre ledit projet et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes en fait partie.

Visant à renforcer les capacités des communes situées dans les zones d'intervention du projet pour mieux répondre et faire face aux risques liés aux catastrophes, l'accord en question comprend plusieurs actions telles que l'élaboration et/ou la mise à jour des plans de contingence communaux, l'organisation d'exercices de simulation (SIMEX) au sein de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et des communes périphériques, ainsi que la dotation en équipements spécifiques pour les interventions d'urgence.