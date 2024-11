Madagascar: Administration pénitentiaire - Lutte contre la corruption et fermeté dans les prisons

La passation de commandement entre le Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire (DGAP) sortant et sa successeure, Sakina Volazara Mohamady s'est tenue dans la matinée d'hier au Kianja Barea Mahamasina.

Grande première

La cérémonie a été marquée par l'accession au commandement d'une femme. Une grande première dans les annales du ministère de la Justice en général et de l'Administration pénitentiaire en particulier. Dans son discours, l'Inspecteur en chef Sakina Volazara Mohamady a fait part de sa volonté de conduire l'administration pénitentiaire vers une nouvelle ère. Elle a mis en avant ses priorités dont la lutte contre la corruption, la modernisation des infrastructures, l'amélioration des conditions de travail du personnel et la fermeté dans la conduite des affaires carcérales dans les différents établissements pénitentiaires implantés sur l'ensemble du territoire.

Mission principale

Le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby, a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et a exhorté le personnel pénitentiaire à suivre les ordres de la nouvelle DGAP. Il a rappelé l'une des missions principales de son ministère, à savoir la lutte contre la corruption, y compris dans les prisons. Le Garde des Sceaux a aussi mis l'accent sur la transparence au sein de l'Administration pénitentiaire.

Trois piliers

Pour sa part, le Premier Ministre Christian Ntsay a abondé dans le même sens en rappelant que « la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance font partie des trois piliers du second mandat du président de la République ». Le PM et non moins chef de l'Administration a également insisté sur le respect des droits humains ainsi que sur la future réinsertion sociale des détenus après leur libération ou l'exécution de leurs peines.

Outre des parlementaires et les anciens Gardes des Sceaux Johnny Andriamahefarivo, Noëline Ramanantenasoa et Imbiki Herilaza, le ministre délégué à la Gendarmerie, le général de corps d'Armée Andry Rakotondrazaka et son homologue de la Sécurité Publique, le Contrôleur général de Police, Herilala Rakotoarimanana, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique la Professeure Loulla Chaminah, ont assisté à cette cérémonie de passation de commandement qui a été clôturée par un défilé des éléments et des véhicules de l'Administration pénitentiaire avec la double fanfare de l'Armée et de la Gendarmerie nationale.