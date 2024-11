Madagascar: Orange Master Padel - L'événement phare de la saison au pays

Le Lamakoo Padel Center accueillera les 30 novembre et 1er décembre l'« Orange Master Padel », un tournoi incontournable du circuit Orange MPPTour. Cet événement marque la 21e compétition de l'année organisée par le Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) et constitue le point culminant de la saison, réunissant les meilleurs joueurs et joueuses du circuit.

L'Orange Master Padel, qui se déroule les 30 novembre et 1er décembre au Lamakoo Padel Center, est l'événement phare de la saison 2024 à Madagascar. Ce tournoi de haut niveau réunira les 16 meilleurs joueurs et 16 meilleures joueuses du circuit Orange MPPTour, qui se sont distingués tout au long de l'année. Ils s'affrontent en équipes de deux pour décrocher le titre de Master 2024. « Cette saison a été particulièrement riche pour le circuit Orange MPPTour, qui s'affirme comme un acteur essentiel dans la promotion du padel à Madagascar. En 2024, 20 tournois de différents niveaux ont été organisés avec une régularité appréciable », souligne Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit.

Deux titres internationaux

Sur la scène internationale, le MPPTour s'est distingué en remportant le titre de champion d'Afrique des Nations de Padel en juin dernier en Mauritanie. De plus, l'équipe masculine malgache a décroché le titre de champion de l'océan Indien lors de l'Island Padel Cup, renforçant ainsi la visibilité du padel malgache sur la scène régionale et africaine. « Ces réussites ont été rendues possibles grâce au soutien de nos 38 partenaires, qui ont accompagné le circuit tout au long de l'année. Leur appui constant a permis de garantir une organisation de qualité et de contribuer au développement de ce sport en pleine expansion », a-t-il ajouté.

L'Orange Master Padel est bien plus qu'un simple tournoi : c'est l'événement marquant de la fin de saison du padel à Madagascar, une véritable célébration du talent, de l'effort et de l'esprit sportif. « Nous invitons tous les amateurs de padel à venir assister à ce rendez-vous unique au Lamakoo Padel Center, où les meilleurs joueurs et joueuses du pays offriront des matchs passionnants », a conclu Gary Ah-Waye.