Madagascar: Spectacle - Une ambiance tropicale s'invite au Palais des Sports

Pour la toute première fois, le Palais des Sports Mahamasina s'apprête à vibrer au rythme de l'ambiance tropicale, avec la soirée "Vibe Tropical", prévue le 6 décembre. Une scène d'exception réunira des figures majeures de la musique locale comme Lion Hill, Mr Sayda, Ljo et Basta Lion. Ces artistes, plébiscités par les jeunes, promettent une prestation de 1h30 chacun à partir de 19 heures, pour un spectacle inédit conçu sur mesure pour les Tananariviens.

« Nous avons sélectionné des artistes très populaires en observant les tendances auprès des fans et des jeunes. Habituellement, l'ambiance tropicale est généralement associée aux régions côtières, mais cette fois, nous l'apportons au coeur de la capitale. C'est une célébration des talents malgaches et de leur capacité à créer une atmosphère conviviale et festive », explique Bryan Rakotoarimanana, organisateur de l'événement au sein de Star Madagascar.

L'événement se déroulera sur deux scènes complémentaires. À l'intérieur du Palais, les performances des artistes se succéderont pour offrir une immersion totale dans l'ambiance tropicale. Pendant ce temps, sur l'esplanade, DJ Looping prendra les commandes pour une soirée électrisante, agrémentée de boissons signées Star. L'espace extérieur pourra accueillir jusqu'à cinq cents personnes, transformant la nuit en une véritable fête sous les étoiles. « Je serai là à partir de 16 heures, prêt à partager les mix qui ont fait ma réputation », promet DJ Looping, célèbre pour ses prestations lors des Smile Party, et actif dans le milieu depuis 2005.

Pour sa première édition, "Vibe Tropical" ambitionne de laisser une empreinte mémorable et de devenir un rendez-vous incontournable de la scène musicale tananarivienne. La soirée s'annonce comme un véritable carrefour de rythmes tropicaux et de convivialité, célébrant à la fois la richesse des talents malgaches et l'énergie contagieuse d'une jeunesse avide de moments uniques.