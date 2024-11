Madagascar: Peinture - Mariam Amyra s'expose avec des artistes malgaches

"L'expo éphémère" se déroulera au Chat'Ô Park Hotel à Ivato le 8 décembre. Organisée par Mariam Amyra, peintre franco-égyptienne résidant à Madagascar, avec trois artistes malgaches.

Le 8 décembre, le Chat'Ô Park Hotel à Ivato accueillera l'art et la créativité, à travers une exposition intitulée "L'expo éphémère". La peintre franco-égyptienne Mariam Amyra, installée à Madagascar depuis 2021, s'associe à trois artistes malgaches talentueux, tels que Ramia, Amyr J et Mahefa Rasamuel, pour une exposition unique. Une rencontre artistique placée sous le signe du partage, où chaque artiste dévoilera son univers à travers des oeuvres libres, sans thématique imposée.

« J'ai voulu créer un espace de partage avec d'autres artistes, c'est plus enrichissant que d'être seule ! Ce sont des artistes que j'admire pour leur talent, leur humilité et leur humanité. C'est une chance de pouvoir partager cette journée avec eux », confie Mariam Amyra, visiblement enthousiaste.

L'exposition mettra en avant des oeuvres variées, reflétant les styles et sensibilités uniques de chaque artiste.

Amyr J, par exemple, présentera ses aquarelles et ses encres sur papier A3. « Je vais exposer mes aquarelles, bien que je ne connaisse pas encore le nombre exact de tableaux. Je suis toujours en train de travailler, mais il y en aura probablement entre 5 et 10 », explique-t-il. Mariam Amyra ne cache pas son ambition. « Cette initiative prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire de passer par des galeries d'art pour réussir. Avec de la volonté, on peut accomplir de grandes choses ! »

Au-delà de l'exposition, l'événement promet une ambiance chaleureuse et festive. Le site accueillera également un marché de Noël, des stands de nourriture et même un concert pour animer la journée. Une belle façon de mêler art et convivialité. Pour Mariam Amyra, cette exposition est un retour aux sources : «Ma toute première exposition en tant qu'amatrice a eu lieu ici, à Ivato, lors de leur premier marché de Noël il y a trois ans. Revenir aujourd'hui comme artiste professionnelle est une immense joie ». Cette journée exceptionnelle s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art et les curieux, un moment où la créativité se mêlera à la générosité du partage.