Madagascar: Toamasina - Le projet Volobe prend forme

Les travaux de la construction d'une centrale électrique, à partir de la source d'eau de Volobe dans la région Atsinanana, ont débuté.

La réalisation du projet de construction du barrage hydroélectrique de Volobe, a commencé par celle du bureau où travailleront les salariés de la Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe (CGHV). Il a été inauguré le 15 novembre, à Ambodimanga, dans la commune rurale d'Ambodilazana, du district de Toamasina II. Il est situé à moins de 40 km de la ville de Toamasina, capitale de la région Atsinanana. La première pierre de ce futur barrage hydroélectrique a été posée le 8 août.

« Cette infrastructure de 800 m² a été construite en l'espace de trois mois. C'est aussi un lieu d'accueil des partenaires de terrain, d'échange et de renforcement des compétences. Il est prévu que les employés seront correctement formés dans l'exercice de leurs fonctions et en contact direct avec les personnes qui les entourent. »

« C'est une preuve de la volonté de procéder à la mise en oeuvre du projet de construction d'une centrale électrique à partir de la source d'eau de Volobe. Elle aura une capacité de 120 MW et produira 750 GWh par an. L'objectif est de dynamiser la production d'électricité dans l'Inter-Grid de Toamasina (RIT) et l'Inter-Grid d'Antananarivo (RIA) », précise un responsable de la CGHV, le directeur général, Rémy Huber.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, le député Andriantsoa. Les autorités ont ensuite effectué une visite de la source d'eau et du lieu où sera construite la centrale électrique Volobe II.

Partenariats solides

« La CGHV joue un rôle important pour l'avancement vers la transition énergétique de Madagascar, en offrant des solutions hydroélectriques fiables et durables. Grâce à des partenariats solides, elle vise à concilier les ambitions locales et internationales pour un progrès commun. Notre projet énergétique ne se limite pas à la production d'énergie, mais inclut une forte dimension sociale et environnementale. Ce qui contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des communautés locales et favorisera le développement économique durable du pays, tout en oeuvrant pour un avenir plus vert », ajoute le directeur général.

Le barrage sera érigé sur 25 m de hauteur et 350 m de large, créant une retenue de 15 millions m3. Les infrastructures structurantes avec une technologie de pointe produiront 750 GWh d'électricité par an, soit environ 40 % de la consommation nationale actuelle. Environ deux millions de personnes, soit trois cent soixante mille ménages, de plus auront accès à l'électricité. Des routes d'accès seront construites ainsi qu'un pont dans les zones environnantes du barrage.

Le projet de Volobe 2 permettra de créer environ mille à mille cinq cents emplois directs et indirects, ainsi que l'installation et le développement des PME/PMI à Toamasina grâce à l'électricité. Le débit de la mise en service de l'usine est prévu pour 2027.