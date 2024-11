Afrique: Basketball 3X3 / Africa Cup 2024 - Les Ankoay démarrent en trombe

Les deux équipes nationales Ankoay se sont imposées respectivement en ouverture de l'Africa Cup 2024. Elles doivent confirmer ce jour, pour se qualifier au tour suivant.

Les deux équipes nationales de Madagascar ont répondu présent en ouverture de son Africa Cup à domicile, qui se joue au Palais des Sports de Mahamasina. Les Ankoay masculins formés par Livio, Elly, Arnol et Anthony se sont imposés sur le score de 19-15 devant le Bénin, tandis que les Ankoay dames constituées par Sydonie, Muriel, Christiane et Chine, ont gagné sur le score de 21-14 face à l'Ouganda.

Le timing a été respecté et le match a démarré à 16h35 pour les hommes avec la première mise en jeu béninoise. Sur une première interception, Livio a ouvert le score par un tir à deux points (2-0). Les Béninois, sans complexe, ont répondu par un tir à un point (1-2), puis un tir à deux points pour mener 3-2, après une minute de jeu, puis 5-2. Menés au score, les Ankoay sous pression, ont haussé le niveau de leur jeu.

Poussés par le public, les artificiers des Ankoay ont trouvé leur adresse : un tir à deux points de Livio et Madagascar a viré en tête pour mener 7-6 et 9-6. Le Bénin a déjà commis quatre fautes à six minutes de la fin du match. La démonstration d'adresse des Malgaches s'est poursuivie en menant 11-6 à 4'57 de la fin du match.

Grâce aux sept fautes d'équipe du Bénin, Madagascar a bénéficié de deux lancers à chaque faute, mis à profit par les Ankoay pour creuser l'écart, 12-8 puis 12-9, et deux nouveaux lancers pour Elly, 13-9 et 14-9 à 3'05 de la fin du match.

Petit passage à vide

Le match s'est interrompu pendant plus de deux minutes. Un arrêt de match qui a cassé la bonne dynamique malgache et provoqué un petit passage à vide. Le Bénin est revenu à 13-14 à 1'14 de la fin du match. C'est le moment choisi par les deux artificiers malgaches, Elly et Livio, pour montrer leur talent (16-14, 17-14, 18-14, 19-14). Le score final a été de 19-15 en faveur de Madagascar.

Chez les dames, les Ankoay ont maitrisé les Ougandaises sur le score de 21-14 avant les dix minutes de jeu. Le match a démarré à 17h56 avec un tir à deux points de Chine, suivi d'un tir à un point de Sydonie. À 7'28 de la fin du match, Madagascar a mené par 12-4.

Les quatre basketteuses malgaches ont montré leur supériorité technique. À cinq minutes de la fin du match, le score a été de 18-11 pour Madagascar. Trop confiantes en menant largement au score, les Ankoay ont fait un petit passage à vide, mais sur l'adresse de Chine et de Christiane au tir à deux points, les Ankoay filles ont gagné le match sur le score final de 21-14.

« C'est notre premier match. J'ai raté quelques tirs, peut-être par manque de concentration. J'essayerai de faire mieux lors du prochain match. L'essentiel est que nous avons gagné le premier match», confie Elly Randriamampionona.

Quant à Christiane Jaofera, elle n'a pas caché son enthousiasme : «Nous avons réussi notre entrée. Nous avons bien retrouvé notre deuxième souffle et nous sommes toutes les quatre très mobiles sur le terrain. »