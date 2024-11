Afrique: Natation/Afrique Zone IV - Dix nageurs tentent leur chance en Namibie

J-5. Madagascar Aquatics compte présenter dix nageurs, dont six garçons et quatre filles, au championnat d'Afrique zone IV. Le sommet de l'Afrique australe se déroulera, du 4 au 8 décembre, en Namibie. La sélection malgache sera accompagnée par un dirigeant au sein de la fédération et d'un coach.

« Ces nageurs font partie des meilleurs, constatés à l'issue du championnat de Madagascar et du test de classement de début mai », explique le directeur technique national (DTN), Vony Andriamanantena. Une partie de la sélection avait participé aux championnats du monde juniors en Israël et aux Jeux des Îles. La plupart ont raflé des titres pendant les championnats nationaux.

Les six garçons sont Tendry Tiavina Rakotobe, Warren Nathan Indrano Chan, Del Cielo Chrysten Koty Germic Regallo, Hariela Ryan Rakoto, Glorio Precious Koty Sampaniaina et Ando Francky Ramiakatrarivo. Les quatre nageuses sont Marie-Ange Praxas Andrianaho, Ianitriniala Loane Ratefinjanahary, Haingoniala Hannah Andrianarison et l'expatriée de Dubaï, Océane Rakotonanahary.

Expatriée

Elle rejoindra directement la délégation en Namibie. Âgée de 13 ans, elle a raflé quatorze médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze au cours du sommet national en mai.

Océane a réalisé un sans-faute en arrachant sept médailles d'or en sept courses. En relais, elle a décroché quatre titres (4x100 NL open, 4x100 NL junior, 4x100 4 Nages open, 4x100 4 Nages junior) et une d'argent en 4x200 NL. La star montante est championne du monde des écoles aux World School Games Swimming de Londres en 2022.

« Nous n'avons pas pu procéder au regroupement pour différentes raisons. Nous avons, en revanche, transmis des instructions aux coaches respectifs des nageurs depuis les vacances de la Toussaint», souligne le premier responsable technique de la fédération. Ce championnat d'Afrique australe sera une occasion pour ces nageurs d'engranger plus d'expériences en s'alignant aux côtés des nageurs des grands pays de la natation africaine comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe.

« Je suis confiant, certains d'entre eux pourront remporter des médailles, vu leurs récentes performances. Certes, ce sera une compétition pour toutes catégories confondues, mais il y aura aussi des classements par catégorie », précise le DTN. La délégation devrait quitter le pays au début de la semaine prochaine. Elle est encore en attente de la subvention de l'État, dont les démarches sont en cours.