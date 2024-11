Tunisie: 30e Prix Abou Al Kacem Chabbi - Pour garder vive la flamme du poète de la «Volonté de vivre»

C'est dans l'oasis de Tozeur, ville natale d'Abou Al Kacem Chabbi, que les organisateurs de cette manifestation ont planté une gigantesque tente caïdale sur le parvis du mausolée de l'illustre poète, pour recevoir leurs nombreux invités parmi les mondes des finances, de la culture et des arts, et des médias.

Pour célébrer ses 140 anniversaires, la Banque de Tunisie (BT) savait qu'elle disposait d'un grand atout et n'a pas hésité à l'utiliser de la meilleure manière. Elle a ressuscité le Prix Abou Al Kacem Chabbi, éclipsé ces dernières années sous l'effet de la pandémie du Covid 19 et par le désir de redonner un nouveau souffle à cette récompense littéraire, la plus ancienne du genre en Tunisie, puisque datant de 1984.

Et c'est dans l'oasis de Tozeur, ville natale d'Abou Al Kacem Chabbi, que les organisateurs de cette manifestation ont planté une gigantesque tente caïdale sur le parvis du mausolée de l'illustre poète, et ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir leurs nombreux invités parmi les mondes des finances, de la culture et des arts et des médias.

D'emblée, Hichem Rebii, directeur général de cette institution bancaire, a mis la manifestation dans son cadre en rappelant qu'elle s'inscrivait dans le rôle qu'elle s'était assignée d'apporter sa contribution au développement de la culture nationale par la revalorisation du patrimoine et l'encouragement des créateurs dans les divers modes littéraires en Tunisie et dans le monde arabe. Il a exprimé son intime conviction de l'interrelation et de la cohérence entre les dimensions économique et culturelle.

Les festivités s'enclenchent ensuite par des saynètes retraçant des épisodes de la vie du grand poète et la récitation de ses poèmes présentées par des écoliers, chaleureusement applaudis par l'assistance qui a vu dans cette spontanéité enfantine la pérennisation de la voix du poète de «la volonté de vivre».

Enchaînant sur la prestation des enfants, le comédien Mohamed Kouka, avec sa maestria coutumière et sa voix magistrale, fera un impressionnant récital des poèmes de Chabbi.

Intervenant, ensuite, deux invités de marque de la manifestation, Mohamed Omri, enseignant tunisien à l'Université d'Oxford, et le Saoudien Ahmed Zahrani, doyen de la faculté de journalisme et poète qui ont présenté des interventions sur la postérité du poète Chabbi et l'authenticité de son écriture qui lui vaut aujourd'hui d'être une écriture d'envergure universelle traduite et reprise par les peuples d'Orient et d'Occident.

Moncef Louhaibi, président du jury du Prix Abou Al Kacem Chabbi, a ensuite donné lecture du rapport des conclusions des travaux du jury de la session 2024, consacrée à la poésie, et annoncé le nom du lauréat qui a été choisi parmi les 45 candidats postulants de tous les pays arabes à la récompense. Et c'est le poète libanais, venu directement de Beyrouth où il assure sa fonction de professeur universitaire, Charbel Dagher, qui a été l'heureux élu. Le jury récompense également le Pr Abdelmajid Charfi par le Prix d'honneur pour distinguer un homme ou une femme pour l'ensemble de son oeuvre.