Tunisie: Ligue 1 / Championnat national / (10éme journée) - CA - L'association Khelil-Simakula

Bettoni compte renforcer le milieu et protéger ses latéraux. Simakula sera le joueur de liaison.

C'est un match qu'on peut qualifier de celui de la vérité pour un CA leader de la compétition et qui se heurte à un ST intraitable à domicile. Pour Bettoni, il pourra compter sur l'ensemble de son effectif et, en premier lieu, les cadres de l'équipe. Certains d'entre eux effectueront, sans doute, leur retour à l'équipe-type tels que Ali Youssef et Simakula, ménagés face à l'AS Soliman après le marathon des matches et des déplacements avec leurs sélections.

Youssef partira en défense aux côtés de Ben Abda, avec un mot d'ordre : retrouver la solidité d'un secteur qui a un peu régressé en 2e mi-temps contre Soliman en encaissant deux buts. Autre renfort en défense, celui de Ghaïth Zaâlouni qui a récupéré complètement de sa blessure et qui peut retrouver sa place sur le flanc droit. Avec Tiny et Yefreni dans les bois, Bettoni alignera la meilleure composition de sa défense. Car il sait que le ST a des milieux offensifs qui jaillissent vite pour soutenir les attaquants. Pour ramener les trois ponts, le CA aura besoin de tous ses défenseurs.

Duo récupérateur

Le retour de Simakula veut-il dire que Khélil sera sacrifié? A priori, c'est le contraire. Bettoni croit en les qualités de couverture et de récupération de Khélil. Il veut l'associer à Simakula pour faire le poids face à Oumarou, Touré et Mejri. En même temps, Simakula aura un rôle de relance et de liaison pour que Bilel Aït Malek puisse créer le danger un peu plus en avant et éviter de chercher la balle très bas.

Zemzemi ou Sghaïer pour compléter l'entrejeu? Probablement, pour blinder le bloc, Aït Malek peut avancer sur le couloir gauche à la place de Khadhraoui peu étincelant. Sinon, et si Bettoni fait reculer Aït Malek, Khadhbraoui (Srarfi) animera le couloir gauche alors que Kizumbi gardera sa place. Reste à savoir qui de Laâbidi ou d'Eduwo occupera la pointe de l'attaque. Le Nigérian a plus de chances surtout avec un axe défensif stadiste en roc et musclé. Le plus important, c'est de développer un volume de jeu plus varié et plus collectif qu'au cours des précédentes journées. Après 9 journées, le CA est leader et a maints atouts en main pour passer cet écueil stadiste. Aït Malek et Kizumbi sont les premiers atouts face au Stade.