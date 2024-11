Tunisie: Ligue 1 / Championnat national / (10éme journée) - ST - Bien armé !

Plus de jeunesse et de collectif, davantage de magie et de talent, le Stade Tunisien semble prêt pour déjouer un CA qui sait pertinemment que l'issue de ce match conditionnera forcément son avenir proche.

Le 130e affrontement en championnat entre Clubistes Africains et Stadistes s'annonce particulièrement excitant avec un CA qui caracole et un Stade qui comble son retard depuis peu et se trouve actuellement sur le podium. ST-CA tombe donc à pic pour le Onze de Maher Kanzari qui entend après coup se hisser à hauteur du leader et amorcer, par là même, le vrai décollage des Bardolais.

Pour le Stade donc, ce derby aura forcément une saveur bien particulière. Porté par un collectif assez bien huilé, ce Stade-là dégage à présent une vraie force de groupe. Pour les coéquipiers d'Oumarou, meilleur buteur de la L1, s'il n'est pas décisif, ce choc apparaît comme un tournant de la saison. Bref, ce n'est pas un match vital pour les Kadida, Hlel et autre Sahraoui, mais c'est tout de même un match capital, une explication qui pourrait servir de déclic et de catalyseur dans l'optique de la dernière ligne droite de la phase aller.

La motivation, arme à double tranchant

Aujourd'hui plus que jamais, le Stade boxe dans la même catégorie que les concurrents traditionnels pour le titre. Qu'il semble donc loin le temps où le Stade oscillait entre remous, répits et crises. Construire, détruire, reconstruire, ce n'est plus coutumier au Bardo, et ce sempiternel refrain, trop longtemps entonné par certains, n'est plus d'actualité. Plus de jeunesse et de collectif, davantage de magie et de talent, le Stade semble maintenant prêt pour déjouer un CA qui sait pertinemment que l'issue de ce match conditionnera forcément son avenir proche.

Motivé au plus haut point par l'enjeu de cet après-midi, les Hedi Khalfa, Bilel Mejri et autre Arous ne s'économiseront sûrement pas sur le terrain aujourd'hui. Mais attention tout de même à l'excès d'excitation et de motivation, car ça peut provoquer un blocage. Bref, il faudra s'en tenir à la motivation nécessaire pour ne pas être dirigé par l'émotion, mais par la tête. Pour le Stade, si depuis les trois coups de la compétition, chaque match est un combat, celui de cet après-midi s'apparente à un Combat de Chefs que les Stadistes doivent gagner.

Pour ce faire enfin, pour toucher au but, on ne change pas une équipe qui gagne et Maher Kanzari devrait reconduire les mêmes en l'état. Devant Sami Hlel, l'on retrouverait ainsi Hedi Khalfa et Nidhal Laifi sur les côtés, la paire Marouen Sahraoui-Adem Arous dans l'axe, le tandem Mugisha Bonheur-Yusuf Touré à la récupération, Youssef Oumarou aux commandes et le trio Youssef Saâfi-Bilel Mejri-Sadok Kadida aux avant-postes. Volet alternatives à présent, les milieux Ghazi Ayadi et Amath Ndao, ainsi que les attaquants Wael Ouerghemi, Rayan Smâali et Zied Berrima, sont dans les starting-blocks, prêts à être lancés quand le coach leur fera signe. A coeur vaillant...