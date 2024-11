Tunisie: USBG - Coup d'arrêt interdit

Après les promesses révélées dans le match contre l'Espérance, Ghazi Abderrazak et ses coéquipiers n'ont pas le droit de trébucher à Bizerte.

Certes, le match nul contre l'Espérance Sportive de Tunis n'a pas beaucoup amélioré le classement de l'équipe de l'US Ben Guerdane qui demeure, avec 7 points au classement, à trois longueurs d'avance seulement sur les avant-derniers (CAB et EGSG) et quatre sur la lanterne rouge (UST), et doit grappiller d'autres points pour se mettre à l'abri. Mais, au niveau mental, il a boosté le moral des joueurs et leur a fait beaucoup gagner en assurance et en sérénité. Le match d'aujourd'hui contre le CAB, qui est en panne criante de bons résultats et qui est plus que jamais au creux de la vague, revêt donc une grande importance.

Précautions à prendre

Nizar Sansa, l'entraîneur adjoint de Mohamed Ali Mâalej, ne cache pas le grand défi qui attend l'équipe de Ben Guerdane à Bizerte.

«C'est un match à six points, capital dans tous les sens du terme pour les deux équipes. Toutes les deux ont besoin des trois points et ne vont pas jouer pour chercher, avant tout, à ne pas perdre. Il y aura des précautions à prendre, de la prudence des deux côtés, mais nous, nous sommes décidés et prêts à prendre des risques pour essayer de rentrer avec un succès qui reflète bien la valeur de notre groupe et qui fera surtout hausser davantage notre moral et notre capital confiance». La bonne prestation laissée contre l'Espérance a mis du baume au coeur des Benguerdanais qui sont rassurés sur l'avenir de leur équipe.