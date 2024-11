Tunisie: CAB - On attend le déclic !

Les Cabistes espèrent ouvrir une nouvelle page avec la venue de l'USBG à Bizerte.

Tout le monde attend une victoire, cet après- midi, contre les Sudistes de Ben Guerdane pour désamorcer la crise (crise de résultats bien sûr). Le changement d'entraîneur pourrait- il être à lui seul une source de motivation des joueurs ? Il est évident que ce remue-ménage en pleine compétition donnera du sang neuf à des Cabistes qui peinent, depuis le début de saison, à gagner.

Le tandem Oumaya-Machani, alliant l'expérience à l'ambition, saura booster un groupe atteint sur le plan mental. On a tout fait au cours de la semaine pour rendre l'ambiance, du côté du Stade 15-Octobre, propice au déclic très attendu d'autant qu'on évolue à cette occasion à domicile et devant un public décidé plus que jamais à soutenir son équipe. Même le gouverneur de la région s'y est mêlé en rendant visite, jeudi dernier, aux «Jaune et Noir» pendant la séance d'entraînement. C'est dire à quel point ce match revêt de l'importance.

Changements en vue

Sur le plan sportif, le nouveau staff technique a axé essentiellement le travail encore et toujours sur l'animation offensive afin d'améliorer les chances de concrétisation des occasions créées ! Dans de telles conditions, il est aisé de comprendre qu'on jouera l'attaque à outrance. Seulement et avec les changements fréquents, Oumaya et Machani s'efforceront d'aligner les meilleurs du moment au niveau technique et physique.

On pense à Abderraouf Othmani, Oussama Ali, voire Cissoko. Quant à Balbouz et Aloui, en petite forme ces derniers temps, ils pourraient être relégués au banc des remplaçants. On pense que le staff technique fixera son choix en toute dernière minute. Dans cette rencontre à six points, l'équipe qui dominera le compartiment de l'entrejeu aura plus de chance de l'emporter. Formation probable : Krir-Guessmi-Haouechi-Seydi-Akermi-Bouallegui (Ferchichi)-Oussama Ali-Konte-Othmani-Rayen Mechergui (Cissoko)-Aloui (Balbouz).