Sénégal: Oussouye - 170 personnes dépistées du VIH/SIDA

Elinkine — Quelque 170 personnes ont été dépistées du VIH dans le département d'Oussouye, dans le cadre de la Semaine internationale du dépistage (SID), organisée par la « Coalition Plus », une coalition internationale d'ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales, en partenariat avec l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS), a-t-on appris, samedi, auprès des organisateurs.

« Dans le département d'Oussouye notamment à Cap Skkiring, Oussouye et Elinkine, nous avons pu toucher 170 personnes dans le cadre de cette semaine marquée par des activités de sensibilisation et de dépistage du VIH », a notamment déclaré le chargé du suivi, évaluation et recherche au niveau de l'ANCS, au terme de la journée de dépistage, à Elinkine.

Parmi les 170 personnes dépistées, au moins 20 se sont retrouvées avec des tests "réactifs", a fait savoir Bara Lamine Fall.

« Ces tests seront confirmés au niveau du laboratoire pour savoir si c'est des cas positifs au VIH ou des cas sensibles au test », a-t-il ajouté.

Le dépistage s'est déroulé conformément aux directives nationales et les normes et protocoles en vigueur, a indiqué le chargé du suivi, évaluation et recherche de l'ANCS.

La Semaine internationale du dépistage, qui a eu lieu du 18 au 24 novembre, a été marquée par des activités de dépistage des IST, des hépatites virales et de toute autre pathologie déterminée.

Safiatou Traoré, coordonnatrice de la Semaine internationale du dépistage a, quant à elle, expliqué que la campagne de communication déroulée durant la SID visait à renforcer la visibilité et la pertinence de l'approche communautaire sur l'ensemble du continuum de soins : de la prévention au dépistage, la mise sous traitement, la rétention dans le soin et le suivi biologique et psychosocial.

« L'objectif est de permettre aux populations les plus vulnérables aux VIH et IST de pouvoir bénéficier de soins. Nous menons une campagne de sensibilisation et de dépistage intégré auprès des populations à haut risque résidant dans les zones d'accès difficiles des régions de Ziguinchor et Fatick », a-t-elle précisé.

La SID a pour but, selon elle, d'améliorer l'accès au dépistage précoce du VIH/Sida, des IST et des hépatites virales pour les populations clés et les populations vulnérables.

À Elinkine, la journée de dépistage du VIH /sida s'est tenue au quai de pêche, afin de sensibiliser les pêcheurs et tous les acteurs s'activant dans ce secteur halieutique.

Après Elinkine, la « Coalition Plus » et l'ANCS se rondront à Kafountine et Abèné toujours dans le cadre de la campagne de dépistage du VIH/sida.