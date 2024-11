Cote d'Ivoire: Renforcement de l'éducation environnementale autour de la réserve naturelle de Bossématié - Des écoliers au coeur de la conservation

L'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) a organisé, récemment, deux séances d'éducation environnementale dans les écoles primaires publiques de N'Ziplikro et de Prakro, situées en périphérie de la Réserve naturelle de Bossématié (Rnb).

Ces rencontres, inscrites dans le cadre des initiatives de sensibilisation et de formation à l'éco-citoyenneté, visent à renforcer l'implication des communautés riveraines, en particulier des jeunes générations, dans la gestion durable de cette aire protégée.

Plus de 100 élèves et enseignants par école ont été sensibilisés à l'importance de la préservation de la Rnb et à leur rôle dans sa gestion. Avec pour objectif d'éduquer les élèves sur la biodiversité et les bonnes pratiques environnementales ; de renforcer les clubs environnementaux des établissements concernés grâce à des outils et supports pédagogiques ; d'encourager l'engagement des jeunes dans la gestion de ce patrimoine naturel.

Au programme, des activités interactives et ludiques (sketchs, récitations poétiques, jeux concours et des jeux éducatifs) ont meublé les journées. Ces approches ont permis de transmettre les messages de manière attractive et adaptée à l'audience scolaire.

Pour le lieutenant-colonel Alain Toulo, directeur de zone Oipr, en intégrant les élèves dans la conservation de la Réserve naturelle de Bossématié, cela contribue à la formation d'une génération consciente des enjeux environnementaux.

« Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir des actions locales compatibles avec la conservation de la biodiversité », dit-il.

Toutefois, il a mentionné que les élèves d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Leur inculquer des valeurs écologiques à travers des livres est une manière durable de les préparer à adopter des comportements responsables.

Heureux, Arnaud Comoé, directeur de l'Epp N'Ziplikro, a salué l'initiative d'offrir des livres sur l'environnement, la biodiversité ou les gestes éco-responsables peuvent éveiller chez les enfants une conscience écologique.

« En leur fournissant des outils éducatifs, on leur apprend l'importance de protéger la nature dès leur plus jeune âge. On sème les graines d'une génération consciente de l'importance de protéger notre planète tout en leur offrant un support éducatif durable et éco-responsable (...) », indique-t-il.

Rappelons que la Réserve naturelle de Bossématié, créée en 2022, s'étend sur 21 960 hectares dans la région de l'Indénié-Djuablin. Elle abrite des écosystèmes riches, notamment l'une des dernières populations viables d'éléphants de forêt du Sud-Est de la Côte d'Ivoire.