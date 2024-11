Cote d'Ivoire: Semaine de la sécurité aéroportuaire 2024 - Les travailleurs de l'Aéria invités à la bonne collaboration

La 2e édition de la "Semaine de la sécurité" organisée par l'Aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (Aéria) se tient du 27 au 29 novembre 2024 à Abidjan. Cette année, le cap a été mis sur la bonne collaboration entre les différents acteurs de la sécurité aéroportuaire.

À l'ouverture de cette activité, le 27 novembre, le Directeur général de l'Aéria, Dr Aka Manouan a souligné que cette édition vise à montrer l'importance de la collaboration entre les différents acteurs pour une approche intégrée de la sécurité aéroportuaire. D'où le thème : « Ensemble pour la sécurité : l'expertise collective au service de l'aviation ». Pour amener tous les acteurs de l'Aéria à adopter l'esprit collectif, une conférence inaugurale, avec pour thème : « L'importance de la collaboration entre les acteurs de l'aviation », a été dite par le conférencier, M. Sanogo Adama.

Pour le conférencier, l'aviation est un véritable moteur de développement économique et levier d'intégration régionale qui occupe une place essentielle pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Aussi, a-t-il indiqué que la croissance rapide du trafic aérien engendre des défis considérables en matière de sûreté, de sécurité et d'efficacité, qui nécessitent une action collective.

Nul doute que, la sécurité ne résulte pas d'efforts isolés, mais d'une collaboration dynamique et cohérente entre une diversité d'acteurs, « régulateurs, gestionnaires d'aéroports, prestataires de services, compagnies aériennes, et bien d'autres », a-t-il laissé entendre.

À l'écouter, une collaboration efficace favorise une expertise collective ; une prise de décision éclairée ; une sécurité renforcée et une amélioration de l'expérience passager. À l'en croire, un manque de communication et de collaboration entraînera certainement des incidents et des accidents comme ce fut le cas le 8 octobre 2001 à l'aréoport de Milan-Linate. Ce jour-là, 118 personnes ont succombé.

Dans ce crash au sol, il a relevé que « Le Cessna Citation CJ2 », a été mal orienté à cause d'une signalisation confuse. Cet engin a emprunté une voie interdite menant à la piste principale. En outre, l'absence de radar au sol et un manque de communication entre la tour de contrôle et les pilotes ont empêché la détection de l'erreur. « Faute de vérifications coordonnées, le MD-87 a percuté le Cessna lors du décollage...les échanges entre la tour de contrôle, les pilotes, et le personnel au sol n'ont pas permis de clarifier la situation », a-t-il expliqué.

Avant, d'inviter tous les acteurs à garder l'expérience de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Où, tous les agents de l'Aéroport international Félix houphouet boigny d'Abidjan ont travaillé en harmonie ce qui a permis d'enregistrer zéro incident. « La collaboration est un pilier essentiel pour la sécurité et l'efficacité dans l'aviation », a-t-il conclu.