Ile Maurice: Bernard Maigrot fixée sur son sort le 18 décembre

Bernard Maigrot, condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse, passera encore 20 jours en prison, avant de savoir si sa motion de remise en liberté conditionnelle sera acceptée ou rejetée par la Cour suprême. Les juges Shameen Hamuth-Laulloo et Patrick Kam Sing rendront leur décision le 18 décembre. Bernard Maigrot a déjà passé 90 jours en prison. Trouvé coupable par un jury à une majorité de sept contre deux, il a été condamné à 15 ans de servitude pénale dans un jugement du juge Luchmyparsad Aujayeb, le 1er août 2024. Bernard Maigrot a présenté une motion pour être remis en liberté conditionnelle en attendant que son appel soit entendu par la Cour suprême.

Hier, les juges Hamuth-Laulloo et Kam Sing ont pris connaissance des arguments mis en avant par Me Glover, qui représente Bernard Maigrot, et par Me Audrey Stephen, qui paraît pour le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Présentant sa motion, Me Glover a d'emblée indiqué que le procès intenté à son client était une affaire exceptionnelle, prenant en considération les circonstances de cette affaire.

Il a fait la chronologie de cette affaire qui date de 23 ans. L'avocat a fait ressortir que son client avait obtenu la liberté sous caution à deux reprises depuis l'éclatement de cette affaire. «Mon client a été autorisé à plusieurs reprises à se rendre à l'étranger pour affaires et il a toujours respecté les conditions qui lui ont été imposées.» Pour lui, Bernard Maigrot «cannot be made to suffer again». Me Stephen a indiqué que le bureau du DPP s'opposait à la demande de Bernard Maigrot.