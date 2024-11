Maroc: Caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale d'Assilah

Assilah — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, vendredi, une caravane médicale multidisciplinaire au profit des détenus de la prison locale d'Assilah.

Cette caravane médicale a été organisée en partenariat avec l'administration de la prison locale d'Assilah, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale de Tanger-Assilah, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger, l'association Tangent Tanger 2, l'association Arrahma pour le développement et la solidarité féminine de Tanger, ainsi que l'association régionale pour le développement social en soutien aux femmes et aux catégories vulnérables de Tétouan.

Plus de 320 détenus ont bénéficié des services de cette caravane, supervisée par une équipe médicale et paramédicale multidisciplinaire.

Cette initiative humanitaire, qui a été bien accueillie par les bénéficiaires, a permis de prodiguer des consultations dans plusieurs spécialités, notamment la pneumologie, la dermatologie, la cardiologie, l'endocrinologie et le diabète, la rhumatologie, l'ophtalmologie, la gynécologie-obstétrique et l'ORL, en plus de la distribution gratuite de médicaments.

Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat signée entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, la délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), et le ministère de la Santé et de la protection sociale, visant à faciliter et soutenir les services de santé au profit des détenus des établissements pénitentiaires.