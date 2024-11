Maroc: Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l'Université Euromed de Fès au titre de 2024

Fès — L'Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé, vendredi, la cérémonie de remise des diplômes à ses lauréats marocains et internationaux au titre de l'année 2024.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de quelque 1.000 personnes, notamment le Secrétaire Général de l'Union pour la Méditerranée, M. Nasser Kamel, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouaad Jamai, le wali de l'INDH, M. Mohamed Dardouri, ainsi que les membres du Conseil d'administration de l'UEMF, qui compte plusieurs ministres et acteurs du monde politique, socioéconomique et académique de l'espace euro-méditerranéen.

Ainsi, quelque 452 lauréats se sont vus remettre des diplômes nationaux et des doubles diplômes avec les meilleures institutions de l'espace euro-méditerranéen. Ces lauréats ont été formés dans les domaines de génie mécanique, génie électrique, génie des technologies de l'information et de communication, de l'architecture, design et urbanisme, du business, de la communication des entreprises et des institutions et de sciences politiques et juridiques.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Azzedine El Midaoui, a félicité l'UEMF pour la qualité de l'enseignement qu'elle prodigue et la diversité des profils des diplômés, exprimant l'espoir que les jeunes lauréats augmentent le capital humain du Royaume et participent au développement du pays sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Le ministre a estimé que l'Université Euromed joue un rôle "stratégique et complémentaire" en matière de formation et de recherche scientifique grâce à une gouvernance axée sur l'ouverture et les partenariats internationaux.

De son côté, le président de l'UEMF, M. Mostapha Bousmina, a affirmé que les lauréats de l'Euromed peuvent être "fiers de faire partie de l'élite du pays et fiers d'envisager le futur avec enthousiasme et optimisme", les exhortant à faire leur travail avec "honnêteté et probité en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout".

M. Bousmina a fait observer que parmi les 452 lauréats de cette année figurent les premiers ingénieurs du continent qui ont été formés pendant cinq ans sur l'intelligence artificielle.

En effet, a souligné le président de l'UEMF, l'université possède le premier environnement du continent basé sur le concept de l'industrie 4.0.

"Cet environnement combine plusieurs technologies comme l'intelligence artificiel, les big data, les capteurs, l'impression 3D et la robotique et la cobotique, qui est l'interaction homme-machine", a-t-il expliqué.

M. Bousmina a saisi cette occasion pour exprimer, au nom du Conseil d'Administration et de l'ensemble des membres de l'université et de ses étudiants, ses sincères expressions de profond respect et de gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'initiateur de cette université et son Président d'honneur.

Cette cérémonie a été ponctuée par des performances artistiques et musicales réalisées par les étudiants de l'université.

A noter qu'en 2023-2024, l'UEMF a reçu plus de 93.000 candidatures et compte actuellement un peu plus de 4.000 étudiants dont 18% d'étudiants internationaux. Les étudiants et les enseignants-chercheurs de l'Université représentent 51 nationalités de quatre continents.