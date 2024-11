Afrique: Mondial 2030 - La candidature Maroc-Espagne-Portugal se caractérise par 'sa qualité d'ensemble', dépasse 'les exigences minimales d'organisation requises' (FIFA)

Rabat — La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, unique dossier en lice, se caractérise par "sa qualité d'ensemble" et dépasse "les exigences minimales d'organisation" requises dans l'évaluation technique, indique la Fédération internationale de football (FIFA) dans son rapport d'évaluation des candidatures.

Au-delà des symboles, la candidature conjointe à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 se caractérise avant tout par sa qualité d'ensemble, indique le rapport, affirmant que l'administration de la FIFA a déterminé que cette candidature conjointe pouvait être soumise à la considération du Conseil de la FIFA et du Congrès de la FIFA.

Cette solidité se retrouve dans l'évaluation technique, qui porte aussi bien sur les infrastructures (sportives et autres) que sur le potentiel commercial, explique-t-on.

La candidature propose un large choix de sites de grande qualité répartis à travers 17 villes hôtes aux profils variés. Elle associe des installations existantes, emblématiques et reconnues qui accueillent régulièrement les plus grands clubs du monde ainsi que des projets de modernisation (constructions et rénovations). Les différentes propositions présentent toutes de sérieux arguments en termes d'héritage.

La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal "aspire à rassembler, grâce à la passion que les habitants de ces trois pays nourrissent pour le football, mais aussi à rapprocher et transcender les frontières en renforçant les liens qui unissent deux continents voisins et le monde en général », poursuit le document.

Il ressort du rapport que si l'ampleur des projets de construction dans un délai de six ans nécessite un suivi rigoureux, voire, le cas échéant, des mesures de soutien, il convient de souligner l'existence de facteurs d'atténuation, comme le fait que plusieurs projets sont déjà lancés (notamment au Maroc, où plusieurs stades doivent être livrés pour la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025), la qualité et l'exhaustivité des plans proposés et l'engagement autour de ces projets, qui témoigne d'un haut degré de confiance.

D'après les résultats de son évaluation technique, la candidature Maroc/Espagne/Portugal 2030 obtient la note moyenne de 4,2/5. En ce qui concerne la célébration du centenaire, d'après les résultats de son évaluation technique, la candidature Argentine/Paraguay/Uruguay obtient la note moyenne de 3,6/5.

La candidature Maroc-Espagne-Portugal 2030 propose des options variées et intéressantes pour ses stades, qui sont au nombre de 20 : six au Maroc, trois au Portugal et 11 en Espagne. Cela dépasse les exigences minimales (14 stades) définies pour la Coupe du Monde 2030, ce qui offre suffisamment de flexibilité pour choisir des enceintes diversifiées et emblématiques dans les trois pays, souligne le rapport.

Parmi ces 20 stades, l'un sera nouvellement construit et plusieurs feront l'objet d'importants travaux de rénovation, indique le document, ajoutant que quel que soit leur statut, tous présentent des atouts spécifiques et sont parfaitement en mesure d'accueillir la Coupe du Monde.

Cinq des six stades proposés par le Maroc hébergeront également des rencontres de la CAN-2025. Tous les six doivent être construits ou rénovés, mais "semblent satisfaire à la plupart ou la totalité des exigences", met en exergue le rapport, notant que le Maroc présente notamment le Grand Stade Hassan II de Casablanca, qui est appelé à devenir le plus grand stade de football au monde et dont les travaux sont déjà en cours.

Le rapport note également que les stades de Santiago Bernabéu, à Madrid, Camp Nou, à Barcelone et le Grand Stade Hassan II de Casablanca ont été proposés pour le match d'ouverture et la finale.

La période d'organisation de la célébration du centenaire par le trio Argentine/Paraguay/Uruguay a été proposée pour les 8 et 9 juin 2030. Quant à celles proposées pour la phase finale, elle devrait se tenir du 13 juin au 21 juillet 2030, indique la même source.

Les rapports d'évaluation concernant l'organisation des Coupes du monde de la FIFA 2030 et 2034 seront soumis à la consultation du congrès extraordinaire de la FIFA, qui se tiendra le 11 décembre prochain par visioconférence, afin qu'il désigne les pays hôtes desdites compétitions.