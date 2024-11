Maroc: MEDays 2024 - Focus sur un multilatéralisme qui dépasse les idées de blocs opposés

Tanger — Des experts internationaux ont présenté, samedi à Tanger, une analyse approfondie des dynamiques internationales actuelles, mettant en lumière la transition vers un monde multipolaire et les défis d'une gouvernance globale adaptée aux réalités contemporaines.

Intervenant lors d'un panel, organisé dans le cadre de la 16ème édition du Forum MEDays, le président du centre d'analyses en relations internationales en Azerbaïdjan, Farid Shafiyev, a relevé que le monde actuel évolue vers un ordre multipolaire, marqué par l'émergence de nouvelles puissances et paradigmes, où les acteurs régionaux jouent un rôle central et influent, soulignant que cette dynamique reflète une transformation des équilibres globaux, redéfinissant les interactions politiques, économiques et stratégiques sur la scène internationale.

Bien que des tensions et divergences apparaissent parfois entre l'Occident et le Sud Global, celles-ci sont davantage conjoncturelles et limitées dans le temps, a-t-il enchaîné, ajoutant qu'il ne s'agit pas d'une opposition rigide entre deux blocs monolithiques, mais d'une réalité complexe, où les différences s'estompent progressivement, laissant place à une coopération potentielle fondée sur des intérêts partagés et des solutions communes.

De son côté, le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire au sein des Nations Unies, a précisé qu'il serait réducteur de considérer le monde actuel comme structuré en blocs homogènes et opposés, car même au sein d'alliances économiques comme les BRICS, des divergences profondes persistent, ajoutant que cette alliance repose sur une coopération économique visant à renforcer les économies émergentes, mais est loin de représenter une unité politique ou militaire, illustrant ainsi la complexité des relations internationales contemporaines.

A cet égard, Jean-Christophe Bas, ancien directeur au sein de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, a appelé les Etats à s'engager dans un dialogue constructif pour établir une nouvelle gouvernance internationale, fondée sur une réforme profonde de l'ONU et sur une approche renouvelée du multilatéralisme, précisant que cette nouvelle logique doit reconnaître et intégrer les spécificités et les valeurs propres à chaque pays, sans chercher à imposer une vision unique.

Il a mis l'accent sur l'importance de la coopération et du respect mutuel pour relever les défis globaux.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, La 16e édition du Forum international MEDays, qui se poursuit à Tanger jusqu'au 30 courant, réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6 000 participants venus de plus de 100 pays.