Maroc: Un séminaire à Paris souligne la centralité du rôle des consulats du Royaume dans la coopération franco-marocaine

Paris — Les participants au séminaire biannuel des Consuls généraux du Maroc en France ont souligné, samedi, la centralité du rôle des consulats du Royaume dans la coopération franco-marocaine, dans le contexte de la nouvelle dynamique des relations bilatérales.

Organisé par l'ambassade du Royaume à Paris, ce séminaire de travail de deux jours a rassemblé les 17 Consuls généraux du Maroc, déployés sur le territoire français (Paris, Orly, Pontoise, Villemomble, Mantes la Jolie, Colombes, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Orléans, Dijon, Strasbourg et Bastia).

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, Fouad Kadmiri, a indiqué que ce séminaire d'échange, qui a débuté vendredi, intervient dans un contexte particulier, marqué par une dynamique franco-marocaine très positive, à l'aune de la visite d'Etat au Maroc du Président français Emmanuel Macron et du partenariat bilatéral renouvelé et exceptionnel scellé entre les deux pays, et qui invite à renforcer cette coopération dans tous les domaines, y compris la question migratoire et l'action consulaire.

L'action consulaire est "centrale" dans cette relation, a souligné M. Kadmiri, ajoutant que ce séminaire a été l'occasion de mettre l'accent sur cette centralité et sur le rôle joué par les Consuls généraux dans le renforcement de cette coopération très importante pour nos deux pays.

Cette rencontre a été également "l'occasion d'inviter et d'associer nos amis, nos partenaires français, sur cette question et échanger avec le réseau consulaire marocain en France, le plus important du Royaume à l'étranger", a-t-il expliqué.

Et de relever que les efforts déployés par ce réseau consulaire ont également été mis en lumière, tout comme la nécessité de renforcer la relation entre Consuls généraux et préfets dans l'objectif "d'aller de l'avant dans cette coopération migratoire et humaine essentielle entre nos deux pays".

Pour sa part, l'ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail a salué les efforts déployés par le réseau consulaire marocain en France et appelé les Consuls généraux du Royaume à la mobilisation permanente en vue d'être à l'écoute des membres de la Communauté marocaine et à être au coeur de l'action dans la dynamique que connaissent les relations de coopération et d'amitié avec la France.

Dans une déclaration à la MAP, la Consule générale du Maroc à Rennes, Meryem Taleb a indiqué que le Consulat général joue "un rôle prépondérant" dans la consécration de la relation bilatérale Maroc-France depuis la perspective consulaire.

D'après elle, « le Consul général, bien qu'il soit chargé de traiter des dossiers purement consulaires et administratifs - essentiels tant pour notre communauté que pour la coordination et la coopération bilatérale -, joue également un rôle multidimensionnel, notamment dans les volets culturel, économique et associatif.

«Tous ces aspects sont étroitement liés et s'expriment dans la relation que nous entretenons avec les préfectures et les préfets des régions », a ajouté Mme Taleb.

De son côté, la Consule générale à Villemomble, Sabah Ait El Bachir, a souligné que la nouvelle dynamique franco-marocaine a suscité un rapprochement de part et d'autre des autorités des deux pays, notamment les autorités locales françaises et les Consulats du Royaume en France.

L'objectif de ce séminaire, a-t-elle précisé, est de faire avancer cette coopération déjà bien ancrée, tout en explorant de nouveaux moyens d'aller de l'avant.

Pour sa part, la Consule générale du Royaume du Maroc à Lyon, Fatima Baroudi a indiqué que ce séminaire initié par l'ambassade a permis de créer "une interactivité exceptionnelle" et d'établir "un dialogue spécial".

« Ceci illustre la volonté des deux pays de progresser ensemble et de renforcer davantage leurs relations bilatérales », a-t-elle fait observer.

En marge de la première journée du séminaire biannuel des Consuls Généraux, vendredi, de hauts responsables des ministères de l'Intérieur et des Affaires Etrangères des deux pays, dont les co-présidents du Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France (GMMP), ont tenu une réunion inédite à la Chancellerie, à l'invitation du Royaume du Maroc.

Lors de cette rencontre, la partie française a pris part à un échange avec les 17 Consuls généraux du Maroc en France ayant permis une remontée d'informations directe et des échanges de grande qualité.