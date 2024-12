Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 decembre 2024

Afrique : Vers une souveraineté et une résilience renforcées

Tanger a accueilli hier une table ronde de haut niveau dans le cadre du Forum MEDays 2024, où des intervenants de renom ont exploré les défis et opportunités liés à la souveraineté, la sécurité, la gouvernance et la résilience économique en Afrique. Le débat a mis en lumière les priorités stratégiques pour le continent, en insistant sur l’éducation, la jeunesse, la stabilité et la collaboration régionale.

La formation des jeunes a été unanimement reconnue comme essentielle pour l’avenir du continent. « La souveraineté économique et intellectuelle dépend de la formation des jeunes et de la confiance mutuelle », a affirmé Mme Diene Keita, directrice exécutive adjointe de l’UNFPA, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les systèmes éducatifs et de santé. (Source allAfrica)

Thiaroye 44: les présidents gambien et bissau-guinéen à Dakar

Les présidents gambien et bissau- guinéen ont été accueillis à l’aéroport LSS par Bassirou Diomaye Faye, pour la commémoration du « massacre » des tirailleurs sénégalais à Thiaroye le 1er décembre 1944. Le chef de l’État sénégalais a révélé deux jours plus tôt avoir reçu une lettre du président français, le reconnaissant.

Selon les services de communication de la présidence sénégalaise, les présidents de la Gambie, Adama Barrow, et de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, sont arrivés ce samedi à Dakar pour participer, dimanche, aux cérémonies marquant le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs à Thiaroye. (Source apanews)

Boxe : Efe Ajagba prêt à affronter Martin Bakole

Après un moment de suspens, le boxeur congolais Martin Bakole trouve enfin son adversaire. Le natif de Kananga va affronter le nigérian Efe Ajagba (7ᵉ mondial). Ce combat devra déterminer le challenger du titre IBF (International Boxing Fédération).

Ce boxeur nigérian est le dernier changement alors que le pugiliste congolais devait affronter l’allemand d’origine turque, Agit Kabayel. Ce dernier affrontera le chinois Zhilei Zhang en Arabie Saoudite le 22 février lors d’une carte de combat entre le britannique Daniel Dubois et le néo-zélandais Joseph Parker malgré que tous ces combats n’ont pas encore été officialisés. (Source mediacongo)

Libreville : La culture gabonaise célébrée à l’école panafricaine Terre d’espérance

L’école panafricaine Terre d’espérance a vibré, ce jeudi 28 novembre 2024, au rythme des traditions lors d’une journée dédiée à la célébration de la culture gabonaise. Placée sous le thème « Culture et transmission », cette première édition a rassemblé de nombreux enfants autour de chants, danses symboliques et rites ancestraux. Une initiative essentielle pour renforcer l’identité culturelle des jeunes générations.

Soucieuses de restaurer la dignité nationale, les autorités de la Transition ont placé la culture au cœur de leurs priorités. Cette démarche passe notamment par la création de manuels adaptés au contexte gabonais et la valorisation des langues locales. L’école Terre d’espérance s’inscrit pleinement dans cette vision. Avec le soutien du cabinet Azizet Conseil, elle a offert à ses élèves une véritable immersion dans le patrimoine culturel du pays. (Source GabonMediaTime)

RCI/Convoqué par le Conseil de discipline de son parti : Jean-Louis Billon plaide pour un léger report

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon, a reçu le 28 novembre 2024, une convocation du Conseil de discipline du Pdci-Rda, son parti politique. En effet, le Conseil de discipline et de l’ordre du Bélier, en sa session du 26 novembre et conformément aux articles 90 des statuts 111 et suivants du règlement intérieur du Pdci-Rda, a convoqué Jean-Louis Billon.

Deux jours après cette convocation, le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 a donné sa position. « Attaché au respect des textes et des institutions, je réaffirme ma pleine disposition à répondre à la convocation du Conseil de discipline du Pdci-Rda. Toutefois, en raison d’un engagement à l’étranger prévu de longue date, je sollicite respectueusement un report de cette comparution aux dates du 9 au 10 décembre 2024 », a indiqué Jean-Louis Billon le samedi 30 novembre 2024, sur sa page Facebook. (Source fratmat)

Madagascar/Cour des comptes : Audit sur la gestion des carburants de la Jirama

Dans la réalisation de ses audits, la Cour respecte le cadre juridique national et met en œuvre les normes internationales des institutions supérieures de contrôle.

La Cour des comptes de Madagascar, l’institution supérieure de contrôle qui est chargée par la Constitution de veiller au bon usage des fonds publics, a présenté ses rapports publics de 2023 et de 2024, hier à la salle d’audience de la Cour suprême. Ces publications, qui exposent les principales observations et recommandations formulées par les juridictions financières, s’inscrivent dans la mission de la Cour qui consiste à assurer le contrôle efficace des finances publiques et à contribuer à la bonne gouvernance. Concernant l’eau et l’électricité, la Cour des Comptes a procédé au suivi des recommandations de 2017 et à l’audit sur la gestion des carburants. (Source MidiMadagasikara)

Le vice-Premier ministre russe achève sa visite dans les États du Sahel

Une « forte délégation » russe emmenée par le vice-Premier ministre russe en charge de l'Énergie s'est rendue au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces 28 et 29 novembre. Objectif : renforcer les relations entre Moscou et les capitales sahéliennes, qui ont récemment tourné le dos à la France.

La lune de miel continue entre la Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES). Durant sa visite, Alexandre Novak n'a cessé de marteler que son pays souhaite renforcer les partenariats avec les différentes capitales du Sahel, notamment dans les domaines de l'énergie et du développement. Accompagné de représentants du monde des affaires, le vice-Premier ministre en charge de l'Énergie avait par ailleurs emmené avec lui des membres de Rosatom, une entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. (Source RFI)

Burundi/Renvoi de 7 jeunes filles du Lycée de Busiga pour maraudage : Des voix s’élèvent pour défendre leur cause

La récente décision de renvoyer définitivement sept élèves du Lycée de Busiga pour maraudage continue de susciter un vif débat. Alors que l’établissement justifie cette mesure par une interprétation stricte du règlement scolaire, plusieurs organisations et personnalités condamnent cette sanction jugée ’’disproportionnée et non conforme aux textes en vigueur’’.

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024, sept jeunes filles, élèves internes du Lycée de Busiga ont été surpris par les veilleurs de l’établissement au moment où elles étaient en train de voler des avocats sur un arbre se trouvant dans les enceintes de cette école. Suite à cet incident, le conseil de direction a accusé ces adolescentes d’avoir également tenté de corrompre les veilleurs et les encadreuses. (Source Iwacu)

Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel : Le Bénin ratifie la convention de l’Union Africaine

Le Bénin a ratifié la convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. C’est l’Ambassadeur du Bénin à la mission permanente du Bénin à Addis-Abeba en Ethiopie, Hervé DJOKPE qui a procédé au dépôt des instruments de ratification.

Le Bénin fait partie désormais des Etats africains membres de la convention de l’Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention constitue « l’instrument africain de référence pour l’élaboration d’une part, de loi nationale relative à la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, l’élaboration de politique nationale et de stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité ». (Source 24haubenin)

Le Tchad consolide son parc énergétique avec le déploiement de centrales solaires photovoltaïques

Le secteur de l'énergie au Tchad est en pleine mutation. En témoigne la signature, le 29 novembre 2024, d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et Convalt Energy. Cet accord prévoit la construction de centrales solaires dans trois villes majeures du pays : Laï, Bongor et Moundou. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'accès à l'électricité et de diversifier le mix énergétique.

Ce partenariat entre le Tchad et Convalt Energy marque une nouvelle étape dans la politique énergétique du pays. Les centrales solaires, d'une capacité de 3 MWc chacune, couplées à des systèmes de stockage par batterie, permettront d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'alimentation électrique dans les villes de Laï, Bongor et Moundou. (Source Alwihda info)