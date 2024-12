Algérie: Le CSJ participe à partir de dimanche en Azerbaïdjan à la manifestation 'Capitale de la jeunesse de l'OCI 2024'

ALGER — Le Conseil supérieur de la Jeunesse prendra part, du 1er au 6 décembre en Azerbaïdjan, à la manifestation "Capitale de la jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) 2024", visant à promouvoir les échanges culturels entre les pays membres de l'Organisation, indique, samedi, un communiqué du Conseil.

"Cette manifestation, qui se tiendra dans la ville de Choucha, a pour objectif de renforcer l'autonomisation des jeunes, l'innovation et les échanges culturels entre les Etats membres de l'OCI. Le programme comprendra diverses activités, notamment des forums, des ateliers et des spectacles culturels, visant à encourager le dialogue et la coopération entre les jeunes des différents pays participants", précise la même source.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse chargé du CSJ, M. Mustapha Hidaoui, a instruit la délégation participant à cet événement de l'importance d'"assurer la meilleure représentation possible de l'Algérie et de promouvoir le rôle de la diplomatie de la jeunesse que le Conseil oeuvre à concrétiser avec les différentes directions des jeunes dans le monde.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts déployés par l'Algérie ces dernières années pour renforcer l'implication des jeunes dans les domaines politiques et diplomatiques, aux niveaux national et international, tout en consolidant sa présence et en affirmant ses ambitions pour promouvoir son identité et ses valeurs sur la scène mondiale, ajoute le communiqué.