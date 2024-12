Algérie: Attaf reçoit le Secrétaire général-adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de paix

ORAN — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu, samedi soir à Oran, le Secrétaire général-adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Cette rencontre, tenue à la veille de la 11e édition du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, prévue à Oran, a permis d'aborder les axes de coopération entre l'Algérie et les Nations Unies dans les domaines liés au maintien de la paix et de la sécurité.

A cette occasion, le responsable onusien a salué le rôle constructif de l'Algérie au Conseil de sécurité, depuis le début de son mandat en tant que membre non permanent, ainsi que son soutien précieux aux diverses initiatives du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, notamment celles concernant le développement de la situation au Moyen-Orient.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, M. Lacroix a souligné que "cette conférence est extrêmement importante", ajoutant que les Nations Unies ont, plus que jamais, besoin de collaborer avec les membres africains du Conseil de sécurité et ceux du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Il a également indiqué que "de nombreux dossiers essentiels nécessitent une coopération accrue, notamment la mise en oeuvre des résolutions soutenant les opérations de paix africaines et les situations où les Nations Unies collaborent avec l'Union africaine, que ce soit au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo ou ailleurs".

Concernant les questions du Moyen-Orient, M. Lacroix a exprimé sa gratitude envers l'Algérie pour son soutien aux Nations Unies, affirmant que "l'appui constant exprimé à plusieurs reprises par l'Algérie a été grandement apprécié".