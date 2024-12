Algérie: Industrie - Ghrieb entame des rencontres d'évaluation avec les responsables des groupes publics

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, a entamé, samedi à Alger, une série de rencontres avec les responsables des groupes industriels publics en vue d'évaluer leurs performances, celles de leurs filiales et entreprises affiliées, afin de garantir leur efficacité et de remédier aux dysfonctionnements et obstacles qu'ils rencontrent, selon un communiqué du ministère.

A cet effet, M. Ghrieb a tenu des réunions de travail au siège du ministère avec les responsables du Groupe des industries locales (Divindus), du Groupe des industries électroniques, électroménagères et électriques (Elec El Djazair), de la Société nationale de sidérurgie (SNS), ainsi que du Groupe Algerian Chemical Specialties (ACS) et leurs filiales respectives.

A cette occasion, le ministre a élaboré une feuille de route et donné des "instructions concrètes visant à améliorer les performances, l'efficacité et les résultats de ces groupes industriels et de leurs filiales, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour dynamiser le secteur industriel", précise le communiqué.

Ces directives concernent principalement les "plans d'action des groupes, les stratégies de relance, leur situation financière et économique, l'adoption de politiques de marketing dynamiques sur les marchés extérieurs, notamment africains, ainsi que le renforcement du rôle des centres de formation du secteur et leur implication accrue dans la réalisation des objectifs fixés".

Le ministre a également insisté sur "la nécessité de trouver des solutions urgentes aux entraves et aux difficultés rencontrées par certaines entreprises relevant du portefeuille du secteur".

Parmi les mécanismes évoqués pour surmonter ces défis, M. Ghrieb a souligné l'importance de créer un cadre de coopération et de coordination entre les groupes industriels et les autres secteurs économiques, ajoute le ministère.

Par ailleurs, le ministre a mis en avant "l'importance d'élaborer un guide stratégique national pour l'industrie, portant sur les intrants, les extrants, les compétences nationales dans les métiers de l'industrie, les déchets industriels et les parcs de technologie industrielle, afin de servir de référence pour la prise de décisions au niveau des groupes publics, le développement de l'ingénierie inverse dans le domaine industriel, l'orientation des investisseurs et des startups, ainsi que pour les différents centres de recherche".

La conformité a également figurée parmi les priorités abordées par M. Ghrieb dans ses orientations, en raison de son rôle crucial dans l'assurance de la qualité des produits, facilitant ainsi leur exportation et leur accès aux marchés internationaux, indique le communiqué.

A l'issue de ces réunions, il a été décidé "d'adopter une série de mesures et de procédures pour une prise en charge urgente des situations et des contraintes