Ethiopie: Le pays et la France ont lancé un nouveau projet de patrimoine durable.

Addis Abeba, — L'Éthiopie et la France ont lancé une nouvelle initiative visant à préserver et à promouvoir le riche patrimoine culturel éthiopien.

Le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la ministre du Tourisme, Selamawit Kassa et d'autres hauts fonctionnaires ont visité aujourd'hui le Musée national éthiopien et le lycée Guebre-Mariam.

A l'occasion, un projet intitulé "Patrimoine durable en Ethiopie" a été inauguré lors d'une cérémonie en présence des deux ministres.

Lors de l'inauguration, la ministre Selamawit Kassa Sa souligné l'immense richesse historique et culturelle de l'Éthiopie, qui compte 17 sites inscrits par l'UNESCO, témoignage de son statut de nation patrimoniale de premier plan en Afrique.

Elle a souligné l'engagement de l'Éthiopie à tirer parti du secteur du tourisme pour la croissance économique, grâce à des initiatives telles que « Dine for Sheger » et « Dine for Ethiopia », grâce auxquelles des destinations d'infrastructures touristiques de classe mondiale ont été développées dans tout le pays sous l'égide de l'UNESCO. leadership du Premier ministre Abiy Ahmed.

« Notre héritage nous définit », a indiqué la ministre. « Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous cherchons à préserver notre passé tout en construisant un avenir prospère pour l'Éthiopie. »

Elle a également reconnu l'importance de la coopération internationale, rappelant l'accord de 2018 entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président français Emmanuel Macron pour restaurer les églises historiques de Lalibela.

Le ministre Barrot a exprimé le profond respect de la France pour le patrimoine éthiopien, citant une référence au 50e anniversaire de la découverte de Lucy, l'un des fossiles les plus célèbres au monde. « Notre histoire commune en archéologie et en paléontologie a enrichi nos deux nations », a-t-il fait noté.

Il a restitué deux bifaces et un ciseleur de pierre du site de Melka Kunture, qui avaient été étudiés en France, symbolisant la collaboration continue entre les scientifiques éthiopiens et français.

La cérémonie a souligné les efforts conjoints en cours pour rénover des sites patrimoniaux clés, notamment le Musée national, Les églises de Lalibela et le Palais national, tous soutenus par des institutions françaises comme l'AFD et Expertise France.