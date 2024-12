<strong>Addis Abeba, — L'Institut russe de recherche géologique Karpinsky a ouvert le premier centre de Sambo à Addis Abeba dans le cadre du projet international « Sambo in Granite ».

Le Sambo est un sport de combat et un style de lutte amateur reconnu et important en Russie. L'objectif principal du centre est de renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Russie dans les domaines du sport et de la culture.

S'adressant à l'ENA, Mikhail Rakhlin, entraîneur honoré de Russie, président du club de judo « Turbostroitel » et chef de la Fédération de judo de Saint-Pétersbourg, a souligné l'importance de promouvoir le Sambo dans le monde entier.

Rakhlin a expliqué l'importance du Sambo dans le renforcement des relations internationales.

« Notre objectif est de favoriser le développement de relations amicales, en commençant par la science et son développement. L'amitié, la science et le sport sont les forces qui peuvent nous unir et nous rendre plus forts. Ils nous permettent de partager nos meilleures qualités les uns avec les autres. »

Rakhlin a exprimé sa confiance dans le fait que le Centre de Sambo renforcerait davantage les liens entre la Russie et l'Éthiopie dans le domaine du sport et de la science.

« Je suis sûr que des choses telles que la science, le sport, l'amitié et la communication peuvent faire évoluer nos relations, tant personnelles qu'étatiques, vers un niveau encore plus digne de confiance. Nous tiendrons compte de ce que vous avez de meilleur ; vous prendrez le meilleur de nous. Je pense que ce sera un respect mutuel et que cela donnera d'excellents résultats », a ajouté Rakhlin.

Pavel Khimchenko, directeur général de l'Institut russe de recherche géologique Karpinsky, a félicité les équipes russes et éthiopiennes pour l'ouverture du premier centre de Sambo, le premier centre en Afrique de l'Est.

Le Sambo est un sport national russe, dont l'objectif est de former de nombreux athlètes et de nombreux professionnels ici en Éthiopie.

« Nous avons élaboré des plans avec des athlètes éthiopiens et des spécialistes russes. À court terme, notre objectif principal est que les Éthiopiens participent au Championnat d'Afrique. À long terme, nous espérons certainement voir des athlètes africains participer au Championnat du monde de Sambo. »

Il a également souligné que le Sambo offrirait aux Éthiopiens des compétences de vie précieuses, les aidant à grandir non seulement en tant qu'athlètes mais aussi en tant qu'individus.

Enfin, il a ajouté que l'institut a donné des conférences aux étudiants éthiopiens pour inspirer et susciter leur intérêt pour les sciences de la terre à travers des récits interactifs et des présentations engageantes d'experts russes.